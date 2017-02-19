Скандал в Сейме: Депутат с детьми из Даугавпилса говорил по-русски

«Элксниньш с детьми, посетившими Сейм Латвии, говорит по-русски, тем самым Элксниньш выступил за введение второго официального языка». «Не нарушает ли Элксниньш свою депутатскую клятву?», «К Элксниньшу тени из России приехали?».

С такими записями (в переводе на русский) в социальных сетях выступило порядка сотни читателей, после того как некоторые из них заметили, что депутат Андрей Элксниньш (Согласие) на экскурсии с детьми из Даугавпилса в здании парламента общается на русском языке.

Любопытно, что истерику по данному вопросу учинили представители Национального объединения «Всё для Латвии!», в числе которых оказался парламентский секретарь министерства юстиции Янис Иесалниекс и депутат Рижской думы от Единства/Латгальской партии Олафс Пулкс.

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Сам Андрей Элксниньш прокомментировал ситуацию так:

«Буря в социальных сетях на нас не повлияла. Мы продолжили общался так, как посчитали нужным.

Что до национально озабоченных, то с обеих сторон достаточно провокаторов. Их дело сотрясать воздух, мое дело - работать.»

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