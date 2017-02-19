Центр госязыка снова намерен оштрафовать Ушакова за общение на русском языке

Центр госязыка намерен оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова за то, что тот в «День теней» общался со школьниками на русском языке. Об этом Ушаков сообщил на своей странице в Facebook.

«Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр Государственного языка нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю – за то, что в День теней я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну что, придется поспорить.

Несмотря на все многочисленные попытки Центр Госязыка не смог меня еще ни разу оштрафовать», - написал Ушаков.

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Напомним, ранее Центр госязыка уже пытался оштрафовать Ушаков, в частности, за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в соцсетях.

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