Снизилось количество выявленных несоответствий в строительстве

 

Фото: TASS/Scanpix

В последние годы в Латвии значительно снизилось количество выявленных несоответствий в строительстве, и это говорит о том, что меры по контролю в этой сфере достигают цели, сказала Латвийскому радио директор Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Байба Витолиня.

Если в предыдущие годы несоответствия в ходе проверок выявлялись в 50% случаев, то в прошлом году их количество сократилось до 25% случаев.

Витолиня сообщила, что одним и трех приоритетов центра в прошлом году была проверка прочности несущих конструкций строительных объектов.

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В этом году ЦЗПП также будет уделять внимание прочности несущих конструкций. В сотрудничестве с европейскими коллегами центр займется и вопросами качества дорожного строительства, например, проверкой ограждающих барьеров, так как есть подозрения, что многие из них ненадлежащего качества.

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