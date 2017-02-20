На этой неделе ожидаются снегопады и мороз

 

Фото: ANDREW GOMBERT / EPA

В ближайшие дни в Латвии будет не только дождливо, но и ожидаются снегопады и метели, а температура опустится ниже нуля, прогнозирует «Global Forecast System».

Влияние циклона, который принес продолжительный дождь в понедельник, сохранится и во вторник, когда во многих регионах страны дождь сменится снегом.

В ночь на среду небо прояснится, поэтому температура воздуха опустится до -3..-10 градусов.

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В среду днем Латвии достигнет следующий циклон с запада, который принесет метель и дождь. Во второй половине недели в стране также ожидаются осадки, при этом в пятницу и выходные дни местами возможны сильные снегопады.


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