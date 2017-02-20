Половина латвийцев считает, что в стране стало безопаснее

Американские танки прибыли в Латвию
 

Американские танки прибыли в Латвию. Фото: VALDA KALNINA / EPA

45% жителей Латвии считают, что по сравнению с предыдущим годом ситуация в области обороны и безопасности в стране улучшилась. Такие данные получены по результатам опроса, проведенного по заказу Министерства обороны.

В качестве причин улучшения ситуации респонденты назвали присутствие сил НАТО в Латвии, военные учения, приобретение экипировки и техники.

В то же время 29% опрошенных считают, что ситуация в сфере безопасности и обороны не изменилась. 7% опрошенных указали, что ситуация ухудшилась - это на 2% меньше, чем в прошлом году.

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В целом 59% респондентов полагают, что присутствие союзников по НАТО повышает безопасность Латвии. Особенно этот факт отмечали молодые люди в возрасте с 17 до 25 лет. Поддержка НАТО по сравнению с прошлым годом среди латвийцев осталась стабильной.

Положительную оценку тому, что в этом году в Латвии будет постоянно дислоцирован многонациональный батальон НАТО под руководством Канады, дали 43% опрошенных. Критически настроены были 17% респондентов, а нейтральное отношение выразили 30%.

67% участников опроса отметили, что Национальные вооруженные силы (НВС) развиваются. Если сравнивать с данными опроса за прошлый год, позитивная оценка изменений в НВС выросла на 5%.

Опрос в ноябре прошлого года провел центр исследования общественного мнения SKDS, в нем участвовало 1019 постоянных жителей Латвии в возрасте с 17 до 74 лет.


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