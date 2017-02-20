Новые «запреты» России на латвийские продукты: бюрократическая ошибка?

Новые ограничения, введенные Российской Федерацией на минувшей неделе против предприятий из Латвии, не имели никакого юридического смысла, поскольку дублировали уже и так действующее эмбарго. По этой причине запреты были отозваны, рассказала Латвийскому радио 4 официальный представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Юлия Мелано.

Как пояснила специалист в эфире программы «День за днем», введение новых ограничений не было связано с расширением списка российского эмбарго. Запрет на поставки был применен к предприятиям, уже длительное время не экспортировавшим свою продукцию в Россию.

«Запреты были вызваны опасениями Россельхознадзора о том, что предприятия, которые долгое время не поставляли свою продукцию на территорию России, не могут гарантировать (и мы, со своей стороны, как контроль-надзорная служба) безопасность продукции, [предназначенной] для потребления российских граждан», — указала представитель службы.

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Юлия Мелано добавила, что постановление о запрете на поставки латвийским предприятиям было отменено уже через несколько дней, когда стало ясно, что ограничения дублируют уже действующее эмбарго.

Радиоэфир

«На несколько дней на сайте [Россельхознадзора] появилась информация о том, что данные предприятия ограничены в поставках. После того, как ситуацию детально проработали наши технические специалисты, стало понятно, что сейчас вводить эти запреты не имеет смысла, потому что продукция и так не поставляется по целому ряду причин, в том числе из-за ответных мер Российской Федерации. Поэтому мы этот запрет сняли. Как только ответные ограничительные меры РФ будут сняты, Россельхознадзор будет уже в каждом отдельном случае рассматривать введение таких тотальных запретов уже в единичном формате. Тогда, когда это будет актуально», — сказала специалист.

Отметим, общий экспорт Латвии в 2016 году составил около 10 млрд евро. Как рассказала Латвийскому радио 4 экономист банка Swedbank Агнесе Буцениеце, несмотря на антироссийские санкции и ответное эмбарго, Россия остается вторым самым важным партнером Латвии по пищевому экспорту.

«Россия — это 10% [от всего] экспорта. В 2014 году Россия ввела санкции, некоторые сельскохозяйственные продукты мы уже не можем экспортировать в Россию. По экспорту пищевых продуктов, Россия наш второй самый важный партнер. В прошлом году 14% от всего экспорта пищевой продукции пошло в Россию. Что интересно, наш экспорт пищевыой продукции в 2016 году даже немного вырос — 1,9 млрд в 2015 году и 2 млрд в прошлом году. Мы видим, что есть небольшой рост, и произошел он, в основном, из-за цен. Конечно, санции пока никто не отменял, они будут в силе до конца этого года или даже дольше. Мы не ожидаем больших перемен», — заключила экономист.

Контекст

Ранее Россельхознадзор исключил из списка предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Россию, 21 латвийское предприятие, а еще к 44 применил временный запрет на ввоз продукции. Это решение мотивировано изменением в порядке учета предприятий-экспортеров.

Как сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), от Россельхознадзора получено сообщение об изменениях в порядке учета предприятий-экспортеров. Если предприятие в течение трех лет не экспортировало продукции в Россию, оно автоматически исключается из списка, если же не экспортировало в течение 18-35 месяцев, применяется временный запрет.

До сих пор в списке было 74 предприятия, производящих продукцию животного происхождения. Из них 21 исключено из списка, в том числе шесть производителей мясных продуктов, два — молочных, шесть производителей рыбных продуктов и один производитель яиц.

Приостановлена сертификация 44 предприятий, в том числе восьми мясоперерабатывающих, девяти молокоперерабатывающих, 26 рыбоперерабатывающих и одного производителя яиц.

Экспорт в Россию разрешен на данный момент девяти предприятиям — двум мясоперерабатывающим, пяти молокоперерабатывающим, одному производителю рыбной муки и одному переработчику субпродуктов. Как заявили в ПВС, если ситуация не изменится, то исключение из списка и этих предприятий - вопрос времени.

Россия ввела эмбарго на импорт продуктов питания из стран ЕС в августе 2014 года.