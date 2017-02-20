Акушерки больницы Страдиньша также потребовали увеличения зарплаты

Удвоить почасовую плату труда требуют также работники родильного отделения Клинической университетской больницы им. Страдиньша, сообщила агентству руководитель перинатального центра больницы Майра Янсоне.

Сегодня письмо с требованиями работников родильного отделения будет передано Минздраву и правлению больницы.

Требование удвоить зарплату подписали не только акушерки, но и врачи-неонатологи и медсестры. В целом в родильном отделении больницы работают десять специалистов по родовспоможению, 11 неонатологов, 24 акушерки и 19 медсестер.

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Как рассказала Янсоне, зарплата медиков в больнице рассчитывается в зависимости от рабочего стажа, однако

в среднем акушерки и детские медсестры за час работы до уплаты налогов получают около 3,5 евро, специалисты по родовспоможению - 4,8-5 евро, детские врачи - немного больше.

Как сообщалось, ранее с требованиями повысить зарплаты выступили и работники Рижского роддома, в противном случае обещая сократить количество дежурств или уйти с работы.

Министр здравоохранения Анда Чакша одним из решений по повышению зарплат медиков роддома считает возможный пересмотр тарифов на его услуги и выделение большей части этих средств именно для зарплат.

После встречи с руководством и работниками роддома министр не отрицала, что зарплаты в здравоохранении низки, поэтому она будет добиваться, чтобы в следующем году для повышения зарплат медиков дополнительно было выделено 150 млн евро.

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