Акушерки больницы Страдиньша также потребовали увеличения зарплаты

Удвоить почасовую плату труда требуют также работники родильного отделения Клинической университетской больницы им. Страдиньша, сообщила агентству руководитель перинатального центра больницы Майра Янсоне.
- Зарплаты акушеркам - за счет пересмотра тарифа за роды 16 февраля 2017 г.
- Ушаков: если не решится вопрос с зарплатами в роддоме, то РД придется вмешаться 15 февраля 2017 г.
Сегодня письмо с требованиями работников родильного отделения будет передано Минздраву и правлению больницы.
Требование удвоить зарплату подписали не только акушерки, но и врачи-неонатологи и медсестры. В целом в родильном отделении больницы работают десять специалистов по родовспоможению, 11 неонатологов, 24 акушерки и 19 медсестер.
Как рассказала Янсоне, зарплата медиков в больнице рассчитывается в зависимости от рабочего стажа, однако
в среднем акушерки и детские медсестры за час работы до уплаты налогов получают около 3,5 евро, специалисты по родовспоможению - 4,8-5 евро, детские врачи - немного больше.
Как сообщалось, ранее с требованиями повысить зарплаты выступили и работники Рижского роддома, в противном случае обещая сократить количество дежурств или уйти с работы.
Министр здравоохранения Анда Чакша одним из решений по повышению зарплат медиков роддома считает возможный пересмотр тарифов на его услуги и выделение большей части этих средств именно для зарплат.
После встречи с руководством и работниками роддома министр не отрицала, что зарплаты в здравоохранении низки, поэтому она будет добиваться, чтобы в следующем году для повышения зарплат медиков дополнительно было выделено 150 млн евро.Еще по этой теме