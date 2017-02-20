Акушерки больницы Страдиньша также потребовали увеличения зарплаты

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Удвоить почасовую плату труда требуют также работники родильного отделения Клинической университетской больницы им. Страдиньша, сообщила агентству руководитель перинатального центра больницы Майра Янсоне.

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Сегодня письмо с требованиями работников родильного отделения будет передано Минздраву и правлению больницы.

Требование удвоить зарплату подписали не только акушерки, но и врачи-неонатологи и медсестры. В целом в родильном отделении больницы работают десять специалистов по родовспоможению, 11 неонатологов, 24 акушерки и 19 медсестер.

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Как рассказала Янсоне, зарплата медиков в больнице рассчитывается в зависимости от рабочего стажа, однако

в среднем акушерки и детские медсестры за час работы до уплаты налогов получают около 3,5 евро, специалисты по родовспоможению - 4,8-5 евро, детские врачи - немного больше.

Как сообщалось, ранее с требованиями повысить зарплаты выступили и работники Рижского роддома, в противном случае обещая сократить количество дежурств или уйти с работы.

Министр здравоохранения Анда Чакша одним из решений по повышению зарплат медиков роддома считает возможный пересмотр тарифов на его услуги и выделение большей части этих средств именно для зарплат.

После встречи с руководством и работниками роддома министр не отрицала, что зарплаты в здравоохранении низки, поэтому она будет добиваться, чтобы в следующем году для повышения зарплат медиков дополнительно было выделено 150 млн евро.

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