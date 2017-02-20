В десятках волостей Латвии не осталось ни одного врача

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Минздрав в вопросах охраны здоровья уже много лет делает ставку на семейных врачей, но недавняя проверка Госконтроля констатировала, что в 45 волостях Латгалии и Курземе нет ни одного ежедневно доступного доктора. При этом в 30 из этих волостей нет даже фельдшерского пункта, в котором можно вести прием. Об этом пишет портал kasjauns.lv.

Берзиньская волость - одна из самых удаленных частей Дагдского края, до краевого центра - 26 километров. Ближайший фельдшерский пункт - в 9 километрах, в Шкяуньской волости. Там каждый день работает фельдшер, два раза в месяц принимает семейный врач, раз в месяц приезжает педиатр.

«Еще семейный врач ежедневно бывает в Эзерниеках, это в 18 километрах от нашей волости. Центр здоровья есть и в Дагде», - рассказала руководитель Берзиньской волости Регина Демида.

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На общественном транспорте в любой день приехать на прием к врачу можно только в Дагду.

«Слава богу, мои дети редко болеют, может оттого, что мой муж держит пасеку. Мы едим мед и пчелиный хлеб и стараемся не болеть. Если нам вдруг надо к врачу, мы, конечно, едем на своей машине», - поделилась мать двух подростков Ольга.

Пенсионерам Зинаиде и Николаю добираться до докторов помогают дочь с зятем. Зато неотложная помощь работает отлично.

«Не знаю, может у кого другого и было иначе, но когда мы вызываем скорую, она приезжает за 20 минут. Недавно у меня был приступ сердечной аритмии, машина примчалась и отвезла меня в больницу в Резекне», - рассказала пенсионерка.

Нехватку врачей в сельской местности усугубляет и необходимость высшего образования.

Постоянно работать помощником врача могут лишь выпускники медицинских колледжей, проработавшие три года под надзором старшего медперсонала.

«Для подготовки нового работника для нас необходимо семь лет», - признает семейный врач Ольга Голуб, работающая в Дагдском крае уже пять лет. На ее попечении находятся 1700 пациентов.

В большинстве волостей фельдшерские пункты ликвидированы, потому что не прошли сертификацию. Чтобы улучшить доступность здравоохранения в сельских районах Госконтроль призывает Минздрав договориться о разделении обязанностей с самоуправлениями.


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