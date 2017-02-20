«Нет! Не планируем!» Три истории латвийских эмигрантов, которые никогда не вернутся

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В 2015 году из Латвии эмигрировали 20 119 человек. Число покинувших страну в 2016 году пока не известно, однако, по прогнозам, оно будет не меньше, если не больше. Ответ на вопрос - «Почему они уезжают?» - кажется, уже давно всем известен. В свою очередь, причины по которым «они никогда не вернутся» - у каждого свои.

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История No1: Анце

Анце - 23-летняя девушка из Латвии, которая решила уехать в Великобританию примерно пять лет назад. Зачем? Как и многих ее пленила возможность заработать. К Латвии она относится скептически и возвращаться сюда не собирается.

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«В Латвии я поступила в университет, но вскоре поняла, что не смогу за него платить. Найти работу не получалось, ведь без опыта ты нигде не нужен. Уехала из Латвии потому, что не видела там своего будущего», - рассказывает Анце, которая родилась здесь и прожила 18 лет. Великобританию она выбрала потому, что там жили ее родственники и знакомые.

«В Латвии мне совсем не нравилось, в частности из-за того, что всем навязывают русский язык.

Если ты его не знаешь, то получить работу становится практически невозможно. Жизнь в Великобритании совершенно другая. Я адаптировалась и в будущем планирую взять гражданство», говорит Анце.

На вопрос - «Планируешь ли ты вернуться на родину?», Анце улыбнулась, добавив, что не планирует. Она свою жизнь «построила» в Великобритании, считая, что здесь человек может жить, а не стараться выжить...

История No2: Линда

У 26-летней Линды, которая тоже в свое время перебралась жить в Великобританию, свой взгляд на эмиграцию. Латвию девушка не осуждает, и переехала лишь для того, чтобы изменить свою жизнь. Однако и она возвращаться сюда не собирается.

«В Англию мы уехали шесть лет назад. Нами двигало желание убежать от обыденного и отправится на встречу новым возможностям. Мы получили то, что хотели — вместе с мужем использовали возможность учиться, нашли хорошую работу. Сначала, конечно, не было легко.

Первый год жили в пятикомнатной квартире вместе еще с тремя семьями, но сейчас все впорядке. Можем позволить себе снимать собственное жилье и растить двух дочек»

Линда рассказывает, что с Латвией у нее хорошие воспоминания, и как только появляется возможность, она приезжает сюда в гости к родственникам. Однако вернуться сюда жить у Линды Желания нет.

«Дети ходят в Английскую школу и я вижу, что здесь у них будет больше возможностей в учебе, так и в будущей работе. Теперь наш дом в Англии и я не знаю, что должно произойти, чтобы это изменить».

История No3: Кристофер

Кристофер принял решение переехать на чужбину из-за работы. Жизнь в Латвии не была такой, о которой мужчина мечтал: длинный рабочий день, маленькая зарплата и общее недовольство правительством.

«Вначале план был уехать на 5 лет. Изменить свою жизнь и себя, расширить мировоззрение и пойти учиться. Так все и вышло! В Великобритании вижу много возможностей и могу сказать, что мне нравится здесь жить».

В Великобритании Кристофер жил в трех разных городах, но теперь своим домом считает Лондон. Он не скрывает, что чувство того, что здесь ты чужой иногда появляется, так же как и желание вернуться обратно.

«Я не хочу отказаться от комфорта и отправиться в неизвестность. Когда начинаю думать о возможности уехать обратно, появляется ощущение неизвестности — и желание пропадает. Говоря о ситуации «Brexit», если случится так, что придется покинуть Англию, я попробую найти возможность уехать в Ирландию или Канаду».

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