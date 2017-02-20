Во вторник осадки продолжатся: дождь сменится снегом

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В ночь на вторник в Латвии продолжатся дожди, в течение дня их сменит снег.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, который днем, начиная с севера страны, сменит направление на северное. Во вторник с утра и днем на юго-западе Курземе ожидаются порывы западного ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 0 до +4 градусов. Во вторник вечером начнется обширное обледенение дорог.

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В Риге в ближайшие сутки будут идти дожди, во второй половине дня и вечером во вторник ожидается мокрый снег, будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит +3..+4 градуса, но во второй половине дня похолодает до +1 градуса.


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