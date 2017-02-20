Во вторник осадки продолжатся: дождь сменится снегом

В ночь на вторник в Латвии продолжатся дожди, в течение дня их сменит снег.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, который днем, начиная с севера страны, сменит направление на северное. Во вторник с утра и днем на юго-западе Курземе ожидаются порывы западного ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 0 до +4 градусов. Во вторник вечером начнется обширное обледенение дорог.

Реклама

В Риге в ближайшие сутки будут идти дожди, во второй половине дня и вечером во вторник ожидается мокрый снег, будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит +3..+4 градуса, но во второй половине дня похолодает до +1 градуса.