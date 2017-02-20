В прошлом году нарушения в контроле за строительными работами обнаружены в 56,6% случаев

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) в прошлом году провело 523 проверки строительных работ на 103 объектах и в 296 случаях, или 56,6%, констатировало нарушения, заявил сегодня журналистам руководитель ГБКС Петерис Друкис.

На 62 объектах нарушения были такими, что приостановлены строительные работы, правда, 36 этих объектов уже принято в эксплуатацию, потому что нарушения были оперативно устранены.

49% выявленных нарушений связаны с выполнением строительных работ - работы на площадке проводились не в соответствии с проектом. Самое существенное из такого рода нарушений было выявлено в супермаркете «Prisma Deglava». Нарушения были настолько серьезны, что ГБКС обратилось в полицию с просьбой начать уголовный процесс.

Реклама

В 39% нарушения выявлены в авторском и строительном надзоре - им занимаются люди без сертификатов, нужной компетенции. В 22% случаев на объекте не было строительной документации.

Используются не соответствующие и не подлежащие идентификации стройматериалы, которые приходится извлекать из строительных конструкций и заменять соответствующими.

«У нас есть собственный список «серых» компаний, которые мы проверяем повторно», - сказал Друкис.

Еще по этой теме
В Латвии стали меньше строить

В Латвии стали меньше строить

Снизилось количество выявленных несоответствий в строительстве

Снизилось количество выявленных несоответствий в строительстве

ЦЗПП констатировал нарушения на всех сайтах по торговле строительными изделиями

ЦЗПП констатировал нарушения на всех сайтах по торговле строительными изделиями


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

В России испытали первый в мире летающий мотоцикл Hi-Tech

В России испытали первый в мире летающий мотоцикл

Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь Wo&Men

Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь

Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в пожаре Showbiz

Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в пожаре

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50 Showbiz

«Он был мертвым при жизни»: Курту Кобейну исполнилось бы 50

Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной Wo&Men

Знать, чтобы не умереть: 8 ранних симптомов рака поджелудочной

Строительство

Латвия

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 