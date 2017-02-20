В прошлом году нарушения в контроле за строительными работами обнаружены в 56,6% случаев

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) в прошлом году провело 523 проверки строительных работ на 103 объектах и в 296 случаях, или 56,6%, констатировало нарушения, заявил сегодня журналистам руководитель ГБКС Петерис Друкис.

На 62 объектах нарушения были такими, что приостановлены строительные работы, правда, 36 этих объектов уже принято в эксплуатацию, потому что нарушения были оперативно устранены.

49% выявленных нарушений связаны с выполнением строительных работ - работы на площадке проводились не в соответствии с проектом. Самое существенное из такого рода нарушений было выявлено в супермаркете «Prisma Deglava». Нарушения были настолько серьезны, что ГБКС обратилось в полицию с просьбой начать уголовный процесс.

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В 39% нарушения выявлены в авторском и строительном надзоре - им занимаются люди без сертификатов, нужной компетенции. В 22% случаев на объекте не было строительной документации.

Используются не соответствующие и не подлежащие идентификации стройматериалы, которые приходится извлекать из строительных конструкций и заменять соответствующими.

«У нас есть собственный список «серых» компаний, которые мы проверяем повторно», - сказал Друкис.

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