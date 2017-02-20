Общение Ушакова с «тенями» на русском: ЦГЯ начал административное делопроизводство

Центр государственного языка (ЦГЯ) начал административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.

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Как сообщили агентству ЛETA в ЦГЯ, в День теней Ушаков вел в зале заседаний Рижской думы мероприятие, во время которого отвечал на заданные его участниками вопросы. В ЦГЯ с жалобами и вопросами о том, допустимо ли в Рижской думе проведение мероприятия только на русском языке, обратились жители.

Согласно закону о госязыке, организуемые государством и самоуправлениями мероприятия должны проводиться на государственном языке. Если на мероприятии используется иностранный язык, организатор должен обеспечить перевод на госязык, пояснили в ЦГЯ.

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На основании полученной информации ЦГЯ начал делопроизводство по делу об административном нарушении.

В Рижскую думу направлен запрос с просьбой разъяснить, почему не был обеспечен перевод на госязык, в ЦГЯ приглашено ответственное за организацию мероприятия лицо.

Ушаков подтвердил агентству ЛETA, что во время мероприятия Дня теней на вопросы, которые школьники задавали ему на русском языке, отвечал по-русски. Законодательство не устанавливает, на каком языке он должен давать ответы на заданные вопросы, сказал мэр, добавив: «В нормальном обществе ни одному нормальному человеку даже в голову не пришло бы заявить, что это нарушение».

Facebook

Мероприятие Дня теней транслировалось в его личном аккаунте в соцсети «Facebook», где он вправе транслировать хоть на китайском, отметил Ушаков.

По словам Ушакова, если ЦГЯ наложит на него штраф, он обжалует это решение.

Мэр добавил, что готов обратиться по этому вопросу также в Конституционный суд.

Кодекс административных нарушений предусматривает за отсутствие перевода на госязык на проводимых на территории Латвии мероприятиях, если нормативными актами он предусмотрен, денежный штраф в размере 35-70 евро.

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