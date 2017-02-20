«Мы живем в безопасной стране». Глава Госполиции отчитался об итогах года

Февраль — время, когда Государственная полиция подводит итоги прошлого года. По словам главы Госполиции Инта Кюзиса, 2016 год закрепил за Латвией статус безопасной страны и показал ряд положительных тенденций. Об этом он рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 «День за днем».

Рассказывая об анатомии латвийских преступлений, Кюзис указал, что лидерство по-прежнему удерживают кражи — с ними связаны около 70% всех нарушений закона. Общее же число преступлений, по данным Кюзиса, в стране сократилось. В первую очередь это касается убийств.

«Прошлый год показал, что мы живем в очень безопасной стране. Есть спад преступности, общая ситуация улучшилась. [...] Больше всего, как и прежде, имущественных преступлений: около 70% всех преступлений связаны с кражами. Радует большое снижение количества убийств. Если в 2015 году их было более 80, то в 2016 — более 60», — рассказал Кюзис.

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По признанию начальника Госполиции, главной проблемой латвийского общества остается бытовое насилие и преступления против детей. Борьба с этими явлениями станет для Госполиции приоритетной в этом году, заявил Кюзис.

Глава Госполиции также рассказал, что в преступной среде Латвии сохраняется крайне высокий рецидив — свыше 80% задержанных уже имели судимость.

Из новых тенденций последнего года Кюзис отметил рост производства наркотиков в Латвии.

«Прошлый год показал, что мы начали производить наркотики. В первую очередь — марихуаны. Увеличилось число посевов марихуаны. Дел, связанных с выращиванием марихуаны в квартирах или домах, у нас стало на 50% больше. Далее идут синтетика, метамфетамин и так далее», — рассказал Кюзис, добавив, что в целом наркомания в Латвии остается на прежнем уровне.

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