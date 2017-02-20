Суд запретил Ушакову общаться в соцсетях на русском языке

Мэр Риги Нил Ушаков
 

Мэр Риги Нил Ушаков. Фото: Ieva Lūka / LETA

Суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде. Решение суда тоже можно обжаловать, и Ушаков заявил, что планирует это сделать.

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По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.

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