Владельцы, проверьте газовые плиты Bоsch и Siemens: возможна утечка газа!

Производителем был выявлен возможный дефект соединительных элементов, что может привести к утечке газа!

Владельцам отдельно стоящих газовых плит, произведенных в период между 2006 и 2011 годами, а также владельцам газовых плит без духовки Bosch, произведенных в период между 2004 и 2005 годами, рекомендуется проверить их бытовые приборы на домашней странице, созданной специально для этой кампании: www.gascookingsafety.com или позвонить в центр обслуживания клиентов (тел.: +371 6742 5232).

При проверке приборов, произведенных в вышеуказанный период времени, производителем был выявлен возможный дефект соединительных элементов, что может привести к утечке газа, и в крайне редких случаях может возникнуть опасность взрыва. Несмотря на малую вероятность опасности, производители призывают проверить газовые приборы.

Если устройство попадает в данную группу риска, поврежденная часть прибора будет как можно быстрее заменена бесплатно на дому у владельца.

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«Безопасность и удовлетворенность клиентов – это главные приоритеты для нашей компании. Мы всегда соответствуем самым высоким стандартам качества, поэтому мы регулярно проверяем наши продукты. При выявлении в ходе комплексной проверки каких-либо проблем, связанных с безопасностью, мы незамедлительно принимаем меры. Это именно тот случай – в ходе обширной проверки, завершенной в конце 2016 года, были выявлены возможные повреждения деталей в определенных газовых кухонных приборах. Без дальнейших задержек мы приняли все необходимые меры для того, чтобы эта посвященная безопасности кампания достигла как можно больше владельцев поврежденных приборов. Мы приносим извинения нашим клиентам за то, что они были вынуждены столкнуться с этой ситуацией», - комментирует Майя Викман Ульрих, руководитель отдела корпоративной коммуникации производителя бытовой техники Bosch.

По словам представителя производителя, если был выявлен дефект газового прибора, необходимо незамедлительно обратиться к производителю, используя указанные контакты, чтобы связаться с сервисным центром, который обеспечит бесплатную замену поврежденного соединительного элемента. Это позволит полностью решить данную проблему. Во избежание возможной опасности владельцам потенциально поврежденных приборов следует немедленно отключить подачу газа и не использовать прибор, пока не будет проведена замена соединительного элемента. После замены поврежденного элемента специалистом устройство будет полностью безопасным для использования.

Тем владельцам, которые уже проверили информацию об их устройстве и установили, что оно не попадает в группу риска, также рекомендуется проверить свои приборы. Владельцам, которые уже устранили неисправность, не нужно предпринимать каких-либо действий– заменять соединительный элемент повторно не нужно.

По словам производителя, в общей сложности пострадало около 170 тысяч приборов, большая часть которых была продана в Нидерландах, Бельгии и Германии. В свою очередь в Латвии было продано около 2,5 тысяч отдельно стоящих газовых плит Bosch и Siemens. В общей сложности около 5 тысяч таких приборов было продано в Литве, а также 326 – в Эстонии. Посвященная безопасности кампания осуществляется во всех странах, где могли быть проданы потенциально поврежденные приборы.