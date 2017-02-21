«Если не удастся упорядочить сеть школ, денег на повышение зарплат не будет»

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Если упорядочение сети школ не увенчается успехом, то средств на запланированное повышение зарплат педагогам тоже не будет, заявил в интервью газете «Неаткарига рита авизе» министр образовани и науки Капрлис Шадурскис.

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Сейчас Министерство образования и науки (МОН) ведет трудный процесс согласования дальнейшего графика повышения зарплат со всеми причастныцми структурами. Получены возражения и от Минфина, и от Латвийского профсоюза работников образования и науки, причем диаметрально противоположные, сказал он.

«Мы пойдем в правительство с несогласованным докладом. Возможно, мы не сможем соблюсти тот график повышения зарплат, который внесен в наши планы, поскольку один из влияющих факторов связан с упорядочением сети школ и с тем, насколько успешными будут наши переговоры с самоуправлениями, которые являются учредителями общеобразовательных школ. Если переговоры окажутся безуспешными, источника финансов для повышения зарплат не будет», - пояснил министр.

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Вторым ресурсом оплаты труда педагогов он назвал дальнейшее развитие народного хозяйства. Шадурскис считает, что тот процент публичного финансирования, который сейчас направляется на образование, с ростом латвийской экономики должен сохраниться.

На вопрос, как обстоят дела с упорядочением сети школ, он ответил, что после того как будут проанализированы результаты исследования, подсчитана экономия денег государства и самоуправлений, указано возможное повышение зарплат, МОН начнет переговоры с самоуправлениями.

Первый раунд этих переговоров планируется провести до весны 2018 года. «Если самоуправления примут продуманные решения, процесс упорядочения сети школ может начаться в сентябре 2018 года и продолжится на протяжении нескольких лет», - считает Шадурскис.

Первая часть посвященного упорядочению сети школ исследования будет доступна весной сего года, вторая - осенью.

Сославшись на то, что исследование еще не законено, Шадурскис уклонился от ответа на вопрос, какого количества школ могут коснуться перемены. Он лишь заверил, что они не коснутся начальных школ, которые должны находиться как можно ближе к месту жительства школьников.


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