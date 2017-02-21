Каждый четвертый латвиец в случае нападения России не сделал бы ничего

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В случае нападения России 39% жителей ничего не делали бы или покинули бы Латвию, показал опрос, проведенный по заказу Министерства обороны.

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На вопрос, что они сделали бы, если бы Россия напала на Латвию, 8% респондентов ответили, что вступили бы в Земессардзе, 7% - что оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 24% - оказали бы помощь сопротивляющимся.

14% опрошенных покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое,

25% не делали бы ничего и постарались бы жить, как прежде.

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В случае нападения России на Латвию 16% опрошенных мужчин вступили бы в Земессардзе, 15% оказали бы вооруженное сопротивление, не вступая в Земессардзе, 15% оказали бы помощь сопротивляющимся, 11% покинули бы Латвию, 6% предприняли бы что-то другое, 20% не делали бы ничего.

55% респондентов считают, что Латвия стоит того, чтобы в случае военного вторжения защищать ее всеми возможными средствами, даже если это потребовало бы больших человеческих жертв. 26% опрошенных не разделяют это мнение.

54% опрошенных в случае возникновения в Латвии вызванного внешними силами вооруженного конфликта остались бы в стране, 31% уехали бы из страны.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году немного увеличилось число респондентов, ответивших, что в случае возникновения в Латвии вызванного внешними силами вооруженного конфликта они остались бы в стране.

В проводившемся в ноябре 2016 году центром социологшических исследований «SKDS» участвовали 1019 постоянных жителей Латвии в возрасте 17-74 лет.

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