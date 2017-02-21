Автомобили в Латвии облагаются такими налогами, которых нет ни в Литве, ни в Эстонии

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Автомобили в Латвии облагаются такими налогами, которых нет ни в Литве, ни в Эстонии. Желание забрать дополнительные деньги у автовладельцев может привести к поискам путей оптимизации, пишет газета Dienas Bizness.

Об этом свидетельствует исследование Автоассоциации об автоналогах в ЕС и странах Балтии. «Реформа автоналога - когда нужно платить за заявленный автопроизвродителем выброс CO2 - это отголосок веяний в ЕС, связанных с проблемой изменения климата, чтобы уменьшить выбросы тепличных газов», - говорит глава автоассоциации Ингус Ритиньш. По его словам, в Латвии по сравнению с соседними странами действуют разные налоги, пошлины, отягощения и платежи, прямо или косвенно связанные с покупкой и эксплуатацией легковых машин.

С 2017 года в Латвии отменен первичный налог на регистрацию легковых авто и мотоциклов, который в зависимости от параметров составлял от 100 до 2400 евро. Такого налога нет и не было ни в Литве, ни в Эстонии.

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