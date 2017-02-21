Как ямы на латвийских дорогах мешают расти бизнесу в Латвии

Встречу с потенциальным партнером в Хельсинки пришлось отложить из-за какой-то ямы на дороге. По пути в Таллинн, проезжая Салацгриву, возле заправки Statoil, рижане угодили в яму. Пробив одно колесо и сильно повредив второе, менеджер одной из транспортных компаний вынужден был отменить встречу и тихим ходом возвращаться в Ригу. Мелочи жизни?..

Вот какое письмо от читателя русского TVNET сегодня получила редакция:

"Рано утром 21 февраля мы ехали из Риги в Таллин, чтобы попасть на паром до Хельсинки. Была запланирована встреча с клиентом. К сожалению, в городе Салацгрива возле заправки Statoil оказалась огромная яма в которую мы и въехали по пути. Никакого знака или ограждения не было. Скорость была примерно 40 км/час.

Реклама

Та же яма - при свете дня

В итоге - два пробитых колеса и пока неизвестно что с подвеской. А самое главное то, что не попали на встречу с клиентом. Вывод - не реализованные перспективы из-за качества дорог снижают потенциал привлечения капитала. Спасибо дорожным службам. Второе видео, сняли уже после рассвета, где можно разглядеть масштаб ямы".

Редакция по телефону связалась Юрием, приславшим в редакцию это письмо, когда он уже добрался до Риги. По словам Юрия, очень похоже на то, что яма в Салацгриве Statoil была огорожена дорожными службами, но при этом мешала выезду фур и кто-то ограждения убрал самовольно. Но от этого не легче!.. Ведь влетев в эту ямищу рижане, выехав из Риги ночью, чтобы успеть на паром, после такого ЧП на встречу безнадежно опаздывали. Увы, заменив колесо, и опасаясь, чтобы на ходу не «рвануло» второе, они скоростью вернулись в Ригу.

Фирма-перевозчик, которую представляет Юрий, участвует в тендере, объявленным крупным финским деревопереаботчком, и назначенная встреча с потенциальным партнером была очень важной. Конечно, тот факт, что она оказалась сорвана, не значит, что что латвийские перевозчики заказов категорически не получат. Но приходится оправдываться, как школьникам былых времен: мол, опоздали на уроки, потому что сломался трамвай...

Яма в Салацгриве помешала успеть на паром в Таллинне

Автоводители утверждают: участок шоссе Рига - Таллинн, проходящий через Салацгриву, сегодня одно из самых слабых мест этого маршрута. Поэтому русский TVNET связался с представителями местной власти, чтобы узнать: каковы перспективы? Представитель самоуправления Салацгивского края Эджус Йиргинсонс сказал, что проблема с дорожным покрытием на шоссе, проходящем через Салацгриву действительно есть.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Салацгривского края - контакты представителей местной власти, ответственных за дороги

Вообще-то это зона ответственности предприятия Latvijas Valsts ceļi. И «дырищу» в асфальте у Statoil собирались залатать еще вчера. И, насколько ему известно, именно это местно сегодня уже отремонтировали.

Русский TVNET поинтересовался также перспективами качественного улучшения всего участка дороги, проходящего через Салацгриву. Скоро ли дорожное покрытие будет соответствующим другим участкам трассы? Господин Йиргинсонс надеется, что уже в этом году начнется планирование больших дорожных работ и тогда через два года мы поедем здесь по дороге вполне европейского качетва.

Есть повод для оптимизма. А пока, направляясь в Таллинн и проезжая через Салацгриву, водители, будьте бдительны! Ямы на дороге, разбитой фурами, здесь возникают снова и снова.

Еще по этой теме