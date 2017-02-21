Латвия купит у Австрии несколько десятков гаубиц M109

Гаубица M109
 

Гаубица M109. Фото: Publicitātes

 

Латвия приобретет у Австрии несколько десятков 155-миллиметровых самоходных гаубиц серии M109. В зависимости от модификации, одна единица техники обойдется от 60 до 140 тысяч евро, узнал портал TVNET в Министерстве обороны. Гаубицы, которые планирует приобрести Латвия, модернизировались в период с 2003 по 2007 годы, а затем были законсервированы. Первые орудия могут быть доставлены уже этой осенью.

Договор предусматривает покупку самоходных 155-миллиметровых артиллерийских систем серии «M109», центра управления огнем и платформы для обучения автоводителей.

Планируется, что расходы на приобретение одной единицы техники в зависимости от модификации составят от 60 тыс. до 140 тыс. евро. В Минобороны сообщили, что сумма договора составляет 6 млн евро.

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В целом у Австрии будет приобретено 47 единиц боевой техники.

Гаубицы, которые планирует закупить Латвия, в 2003-2007 гг. были модернизированы, после чего законсервированы. Первые гаубицы будут доставлены в Латвию осенью 2017 года.

Гаубицы системы «M109» в модернизированной версии в настоящее время находятся также на вооружении австрийской армии. Эти гаубицы Австрия в середине 1990-х гг. купила у Великобритании.

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