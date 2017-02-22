Какая школа нам нужна: оптимизация... сродни коллективизации?

Русский TVNET побывал в Латвийский союз самоуправлений - большое интервью с Янисом Яунслейнисом, много лет возглавляющим союз, объединивший 117 из 119 самоуправлений Латвии, наши читатели скоро увидят на портале. Пользуясь случаем, мы не могли не спросить, что наш собеседник думает об обсуждаемых сегодня в стране «горячих» темах - в том числе о «школьной» реформе в регионах.

Не секрет, что оптимизация сети школ в Латвии затрагивает жизненные интересы очень большинства людей. Особенно если речь о небольшой сельской или городской школе в глубинке, где жизнь потому еще только и теплится, что школа здесь есть. А не будет школы - многие просто уедут. Ведь школьные автобусы - это, конечно, удобно и хорошо. Но школьников - и особенно малышей - учеба вдали от дома превращает в маленьких взрослых, которые большую часть должны будут проводить вдали от дома...

Скажу честно: с коллективизацией господин Яунслейнис нынешнюю реформу образования не сравнивал, а сравнивал с реформой медицины, которая недовольны сегодня абсолютно все - врачи и чиновники, медсестры и пациенты, провинциалы и столичные жители. Про коллективизацию - это мы сами придумали. Потому, что ни один вопрос по важности для людей не сравнится со школьной темой.

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Глава Латвийского союза самоуправлений Янис Яунслейнис. Фото: Иева Лука/LETA

- Господин Яунслейнис, разделение власти на уровне государства и самоуправлений сегодня одна из главных тем нашего разговора. Может быть, мы на примере образования посмотрим, как именно это происходит?.. От перекраивания школьной сети в стране люди не ждут ничего хорошего. Если я правильно понимаю, в ходе реформы государство пытается перелождить на плечи самоуправлений финансовую ответственность за школы в своих регионах. Так?..

- Многие это уже забыли...Но ведь школы и прежде были делом самоуправлений. В начале 90-х годов образование полностью финансировалось самоуправлениями. И самоуправления же в 90-х годах начинали проводить большие изменения в школах. Но

учителя, стремившиеся избежать пугающих их перемен, пролоббировали тогда передачу финансирования своих зарплат государству. И это закончилось бесчисленным количеством забастовок, недовольством буквально всех нашей системой образования. И никаких реформ по существу после этого не произошло. Мы уже не могли ничего реформировать, зарплаты же платило государство…

Медицину в свое время тоже финансировали самоуправления, и это тоже государство решило забрать себе. Мне просто смешно, когда говорят, что государство теперь возьмет на себя средние школы, и оптимизирует, и будет из Риги управлять всем средним образованием. Смешно, потому что это тоже закончится ничем!..

На мой взгляд, это несерьезное решение. Если главная наша задача — обеспечить качество образования и мы действительно хотим достичь этой цели, то правильным решением было бы доверить это самоуправлениям. Надо доверять людям, которые сами вправе решить жизненно важные для себя вопросы.

- Мне тоже кажется, это дело местной власти - решать нужна ли именно здесь людям эта конкретная школа. И будет ли она закрыта, или же продолжит работать, даже если учеников в ней будет меньше, чем учителей, но самоуправление считает нужным школу сохранить и содержание ее финансово может себе позволить.

- Вопрос не в величине школы, потому что не количество учеников определяет качество образования. Могу сказать, что в очень больших школах качество образования скорее падает, чем становится лучше.

Мы ведь говорим о воспитании личности и о внутренних изменениях, которые должны произойти в образовании, чтобы растить личность в школе было возможно… Извините, но личность нельзя воспитать в классе, где тридцать школьников, у учителя просто нет времени с каждым работать!..

Тем более, что с личностями еще и намного сложнее работать!.. А в большом классе учителю надо одновременно уделить внимание тем, кто очень силен в предмете, и с теми, кто учится не очень-то хорошо. К таким разным детям нужен абсолютно разный подход. Это когда все у тебя в классе «винтики», тогда годится усредненный подход, тогда учитель может и не стремиться быть интересным ни сильным ученикам, ни отстающим, все давать «средненько».

Мечты о том, что мы сможем упорядочим школьную сеть из центра и все правильно устроим… это только мечты. Пока что мы думаем, сколько денег мы такой оптимизацией сэкономим, а не о том, улучшим ли мы этим качество образования. Если же наша цель качество, надо смотреть, какими средствами мы можем его достичь.

Иначе мы просто пересадим детей в большие классы — и еще большой вопрос, улучшится ли при этом качество образования или же изменится к худшему. Потому что мы знаем: сегодня в маленьких классах у нас работают хорошие педагоги, но, может быть, завтра в большом классе ребенок попадет не к такому хорошему учителю?.. Или тот же учитель окажется … плохим педагогом, работая с большим классом... И мы потеряем в качестве образования больше, чем приобретем…

- Знаю, что у эстонцев были в сельской местности даже такие школы, в которых учителей работало больше, чем училось детей. И они этим гордились! Говорили: да, мы это можем себе позволить! В Латвии такое возможно?

- Таких не знаю. Вопрос в том, что сегодня нужны другие подходы, мы можем использовать новые возможности технологий и должны это делать. Особенно если мы говорим о средней школе, где для качественного преподавания ряда предметов требуются специально оборудованные кабинеты и хорошие учителя-предметники. Если какого-то специалиста узкого профиля у тебя в школе нет, можно ведь организовать дистанционные консультации, используя новые технологии, каких двадцать лет назад в нашем распоряжении не было.

В каждом конкретном случае нужно подумать: какова наша цель, в чем наши потребности, и как мы можем нужное нам обеспечить. Но приоритетом должно быть качество образования.

Вот у тебя есть учитель, есть оборудование и кабинеты, есть дети... Может быть, дистанционно кто-то из хороших педагогов сможет обеспечить школьникам лучшего качество образования, чем слабый педагог здесь, в классе?..

Мы ведь уже то же самое и под теми же лозунгами сделали в медицине — и все недовольны такой «реформой».

Врачи, пациенты, минздрав, правительство — все недовольны тем, что в итоге у нас получилось. Но теперь тех, кто это сделал уже днем с огнем не сыскать. И почему же теперь мы то же самое должны пережить с образованием?..

Понятно же, что если у меня, как руководителя самоуправления будет школа, но в школе не будет детей — я не уду содержать такую школу с одними учителями. Но если у меня есть какие-то причины веские школу с небольшим числом учеников все-таки содержать, то я буду это делать.

Должны быть четкие правила: да, ко мне сможет приехать комиссия, проверить школу и сказать: мы закрываем школу, вы не можете обеспечить качества образования. Не надо никого собирать в большие школы, рисуя графики и высчитывая, как далеко школа от места жительства… Критерий простой - либо я могу обеспечить качество образования, готов за это платить и меня в этом люди поддерживают. Если да - моя школа работает. А если — нет, тогда все, закрываем ее.

А сейчас мне в министерстве объясняют, что у нас есть «хорошие» школы и «плохие» школы. Разве у нас хоть какую-то школу закрыли только за то, что она «плохая»?.. Что такое тогда «плохие» школы?

Все наши школы — аккредитованы министерством, то министерством же подтверждено, что они дают детям качественное образование. Если это не так, глава самоуправления мог бы сказать учителям: либо мы подтягиваемся и обеспечиваем хорошее образование, то есть вы поднимаете свой профессиональный уровень, либо - закрываем школу и везем детей отсюда прочь. И никто из родителей не стал бы протестовать, потому что все они заинтересованы в хорошем образовании для детей.

Так что я убежден: по-другому все это надо делать! Конечно, подход, о котором я говорю, потребовало бы очень большой работы. Проще циркулем нарисовать круги на карте — не видя ни рек, ни дорог, ни детей, ни родителей... Просто провести круг циркулем, сидя в Риге, и отрапортовать: если мы вот так сделаем - будет в четыре раза выгоднее! Но если так и сделать, все будут недовольны результатом реформы еще больше, чем это было с реформой медицины.

Но когда придется все это расхлебывать, авторы такой оптимизации будут уже от всего в стороне, так сказать, «в кустах». И мы не сможем найти тех, кто все это устроил…

- Почему в кустах? Они — с большой вероятностью - будут уже в Брюсселе!..

- … Или в Брюсселе. Раньше все уезжали в Москву, теперь — в Брюссель.

- Спасибо.

P.S. Напоминаем читателя русского TVNET, что полностью интервью с председателем Латвийский союз самоуправлений Янисом Яунслейнисом на неделе будет опубликовано на нашем портале.



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