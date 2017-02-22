Школьная реформа: взяли в руки карту, циркуль - и ага!..

Русский TVNET побывал в Латвийском союзе самоуправлений - большое интервью с Янисом Яунслейнисом, много лет возглавляющим союз, объединивший 117 из 119 самоуправлений Латвии, читатели скоро увидят на портале. Пользуясь случаем, мы не могли не спросить, что думает наш собеседник о «горячих» темах - в том числе о «школьной» реформе.

Не секрет, что оптимизация сети школ в Латвии затрагивает жизненные интересы большинства людей. Особенно если речь о небольшой сельской или городской школе в глубинке, где жизнь потому еще только и теплится, что школа здесь есть. А не будет школы - многие просто уедут. Ведь школьные автобусы - это, конечно, удобно и хорошо. Но школьников - и особенно малышей - оптимизация сети школ превращает в маленьких взрослых, которые большую часть должны будут проводить вне дома...

Господин Яунслейнис нынешнюю реформу образования сравнивал с другой реформой - медицинской. Ведь преобразования пока что лишь привели к ситуации, которой недовольны сегодня абсолютно все - врачи и чиновники, медсестры и пациенты, провинциалы и столичные жители. По степени важности для людей даже здравоохранение не сравнится со школьной темой. В том, что касается себя, латвийцы еще соглашаются потерпеть. Но они непримиримы, когда решается будущее детей.

Реклама

Глава Латвийского союза самоуправлений Янис Яунслейнис. Фото: Иева Лука/LETA

- Господин Яунслейнис, разделение власти на уровне государства и самоуправлений сегодня одна из главных тем нашего разговора. Может быть, мы на примере образования посмотрим, как именно это происходит?.. От перекраивания школьной сети в стране люди не ждут ничего хорошего. Если я правильно понимаю, в ходе реформы государство пытается перелождить на плечи самоуправлений финансовую ответственность за школы в своих регионах. Так?..

- Многие это уже забыли...Но ведь школы и прежде были делом самоуправлений. В начале 90-х годов образование полностью финансировалось самоуправлениями. И самоуправления же в 90-х годах начинали проводить большие изменения в школах. Но

учителя, стремившиеся избежать пугающих их перемен, пролоббировали тогда передачу финансирования своих зарплат государству. И это закончилось бесчисленным количеством забастовок, недовольством буквально всех нашей системой образования. И никаких реформ по существу после этого не произошло. Мы уже не могли ничего реформировать, зарплаты же платило государство…

Медицину в свое время тоже финансировали самоуправления, и это тоже государство решило забрать себе. Мне просто смешно, когда говорят, что государство теперь возьмет на себя средние школы, и оптимизирует, и будет из Риги управлять всем средним образованием. Смешно, потому что это тоже закончится ничем!..

На мой взгляд, это несерьезное решение. Если главная наша задача — обеспечить качество образования и мы действительно хотим достичь этой цели, то правильным решением было бы доверить это самоуправлениям. Надо доверять людям, которые сами вправе решить жизненно важные для себя вопросы.

- Мне тоже кажется, это дело местной власти - решать нужна ли именно здесь людям эта конкретная школа. И будет ли она закрыта, или же продолжит работать, даже если учеников в ней будет меньше, чем учителей, но самоуправление считает нужным школу сохранить и содержание ее финансово может себе позволить.

- Вопрос не в величине школы, потому что не количество учеников определяет качество образования. Могу сказать, что в очень больших школах качество образования скорее падает, чем становится лучше.

Мы ведь говорим о воспитании личности и о внутренних изменениях, которые должны произойти в образовании, чтобы растить личность в школе было возможно… Извините, но личность нельзя воспитать в классе, где тридцать школьников, у учителя просто нет времени с каждым работать!..

Тем более, что с личностями еще и намного сложнее работать!.. А в большом классе учителю надо одновременно уделить внимание тем, кто очень силен в предмете, и с теми, кто учится не очень-то хорошо. К таким разным детям нужен абсолютно разный подход. Это когда все у тебя в классе «винтики», тогда годится усредненный подход, тогда учитель может и не стремиться быть интересным ни сильным ученикам, ни отстающим, все давать «средненько».

Мечты о том, что мы сможем упорядочим школьную сеть из центра и все правильно устроим… это только мечты. Пока что мы думаем, сколько денег мы такой оптимизацией сэкономим, а не о том, улучшим ли мы этим качество образования. Если же наша цель качество, надо смотреть, какими средствами мы можем его достичь.

Иначе мы просто пересадим детей в большие классы — и еще большой вопрос, улучшится ли при этом качество образования или же изменится к худшему. Потому что мы знаем: сегодня в маленьких классах у нас работают хорошие педагоги, но, может быть, завтра в большом классе ребенок попадет не к такому хорошему учителю?.. Или тот же учитель окажется … плохим педагогом, работая с большим классом... И мы потеряем в качестве образования больше, чем приобретем…

- Знаю, что у эстонцев были в сельской местности даже такие школы, в которых учителей работало больше, чем училось детей. И они этим гордились! Говорили: да, мы это можем себе позволить! В Латвии такое возможно?

- Таких не знаю. Вопрос в том, что сегодня нужны другие подходы, мы можем использовать новые возможности технологий и должны это делать. Особенно если мы говорим о средней школе, где для качественного преподавания ряда предметов требуются специально оборудованные кабинеты и хорошие учителя-предметники. Если какого-то специалиста узкого профиля у тебя в школе нет, можно ведь организовать дистанционные консультации, используя новые технологии, каких двадцать лет назад в нашем распоряжении не было.

В каждом конкретном случае нужно подумать: какова наша цель, в чем наши потребности, и как мы можем нужное нам обеспечить. Но приоритетом должно быть качество образования.

Вот у тебя есть учитель, есть оборудование и кабинеты, есть дети... Может быть, дистанционно кто-то из хороших педагогов сможет обеспечить школьникам лучшего качество образования, чем слабый педагог здесь, в классе?..

Мы ведь уже то же самое и под теми же лозунгами сделали в медицине — и все недовольны такой «реформой».

Врачи, пациенты, минздрав, правительство — все недовольны тем, что в итоге у нас получилось. Но теперь тех, кто это сделал уже днем с огнем не сыскать. И почему же теперь мы то же самое должны пережить с образованием?..

Понятно же, что если у меня, как руководителя самоуправления будет школа, но в школе не будет детей — я не уду содержать такую школу с одними учителями. Но если у меня есть какие-то причины веские школу с небольшим числом учеников все-таки содержать, то я буду это делать.

Должны быть четкие правила: да, ко мне сможет приехать комиссия, проверить школу и сказать: мы закрываем школу, вы не можете обеспечить качества образования. Не надо никого собирать в большие школы, рисуя графики и высчитывая, как далеко школа от места жительства… Критерий простой - либо я могу обеспечить качество образования, готов за это платить и меня в этом люди поддерживают. Если да - моя школа работает. А если — нет, тогда все, закрываем ее.

А сейчас мне в министерстве объясняют, что у нас есть «хорошие» школы и «плохие» школы. Разве у нас хоть какую-то школу закрыли только за то, что она «плохая»?.. Что такое тогда «плохие» школы?

Все наши школы — аккредитованы министерством, то министерством же подтверждено, что они дают детям качественное образование. Если это не так, глава самоуправления мог бы сказать учителям: либо мы подтягиваемся и обеспечиваем хорошее образование, то есть вы поднимаете свой профессиональный уровень, либо - закрываем школу и везем детей отсюда прочь. И никто из родителей не стал бы протестовать, потому что все они заинтересованы в хорошем образовании для детей.

Так что я убежден: по-другому все это надо делать! Конечно, подход, о котором я говорю, потребовало бы очень большой работы. Проще циркулем нарисовать круги на карте — не видя ни рек, ни дорог, ни детей, ни родителей... Просто провести круг циркулем, сидя в Риге, и отрапортовать: если мы вот так сделаем - будет в четыре раза выгоднее! Но если так и сделать, все будут недовольны результатом реформы еще больше, чем это было с реформой медицины.

Но когда придется все это расхлебывать, авторы такой оптимизации будут уже от всего в стороне, так сказать, «в кустах». И мы не сможем найти тех, кто все это устроил…

- Почему в кустах? Они — с большой вероятностью - будут уже в Брюсселе!..

- … Или в Брюсселе. Раньше все уезжали в Москву, теперь — в Брюссель.

- Спасибо.

P.S. Напоминаем читателя русского TVNET, что полностью интервью с председателем Латвийский союз самоуправлений Янисом Яунслейнисом на неделе будет опубликовано на нашем портале.



Еще по этой теме