Ночью похолодает до -10 градусов; в среду ожидается метель

 

Фото: EPA/LETA

Вечером во вторник в Латвии продолжит идти снег, в первой половине ночи он возможен в Селии и Латгале, дороги обледенеют.

Ночью небо прояснится, а ветер стихнет, однако температура воздуха понизится до -4..-10 градусов.

В среду, начиная с запада страны, снова станет пасмурно, ожидается метель, которая местами перейдет в дождь. На востоке страны снегопад начнется только вечером.

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Порывы южного, юго-западного ветра в среду вечером усилятся до 12-16 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду.

В Риге в ночь на среду осадки не прогнозируются, небо прояснится, ветер стихнет, а воздух остынет до -5 градусов, в пригороде - до -8 градусов. Днем образуется облачный покров, во второй половине дня и вечером ожидается метель, порывы юго-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.

Слякоть в Риге

Фото: Слякоть в Риге0


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