Воспитанники центра интеллектуального развития Domātprieks успешно стартуют на турнире

В современном центре интеллектуального развития «Domātprieks», который открылся в начале этого года, уже прошёл первый турнир по шашкам. На турнире будущие мастера шашек сделали первые шаги на пути к титулам чемпионов и получили развивающие призы от нового партнёра «Domātprieks», популярного производителя игрушек «LEGO». Сейчас в центре идёт подготовка к чемпионату по шашкам, на котором будут состязаться латвийские команды. Чемпионат состоится в субботу, 25 февраля, в Валмиере.

был создан с целью развивать способности ребёнка к рассуждению, так участвуя в создании более умного общества. За первый месяц работы в центре собралось почти 30 постоянных учеников. Почти половина из них, 8 мальчиков и 6 девочек, в прошлую субботу, 18 февраля, уже участвовали в первом турнире по 64 шашкам, организованном «Domātprieks» и проходившим в помещениях самого центра в Тейке. «Крещение огнём» на славу выдержали все участники в возрасте от 5 до 9 лет, а

победителями турнира на этот раз стали Артем Кушнир среди мальчиков и Мальвина Мисане среди девочек.

«Участие в турнирах является большим событием для детей.

Турниры мотивируют заниматься, дисциплинируют и позволяют поверить в свои силы.

Шашки учат радоваться победам, но и принимать своё поражение, когда неудача не будет восприниматься как фатальное поражение, а наоборот — как стимул, чтобы стать ещё лучше. Будущая цель состоит в том, чтобы поддержать организацию турниров также и мирового масштаба в Латвии», рассказывает генеральный директор «Domātprieks» и титулованный шашист Роберт Мисанс, который также был арбитром на проведённом турнире.

Спонсор призов для турниров «Domātprieks» — всемирно известный производитель популярных игрушек «LEGO»,

который стал для «Domātprieks» партнёром по сотрудничеству. Обе компании разделяют те же ценности, в центре которых развитие ребёнка. «LEGO» уже десятилетиями заботиться о том, чтобы игра была не только весёлым, но и развивающим и вдохновляющим занятием. В свою очередь занятия шашками развивают детское интеллектуальное мышление, обеспечивая полезные жизненные навыки. Так это сотрудничество как в прямом, так и в переносном смысле помогает детям строить своё будущее уже сегодня.

В настоящее время в центре интеллектуального развития «Domātprieks» ученики усердно готовятся к следующему событию.

Уже в эту субботу, 25 февраля, в Валмиере пройдёт чемпионат латвийских команд по 64 шашкам в возрастных группах U-10 и U-13.

В нём примут участие четыре воспитанника «Domātprieks», показавшие свои способности и решительность на прошлом турнире.

О центре интеллектуального развития «Domātprieks»

Центр интеллектуального развития «Domātprieks» основан в 2017 году. Центр предлагает увлекательные занятия по шашкам для детей под руководством титулованных тренеров. В центре можно выполнять различные тесты по логике и решать головоломки, обостряя ум посредством развивающих настольных игр. Центр находится в Риге по адресу Тейка, Бикерниеку 24А-1.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробнее о Центре интеллектуального развития «Domātprieks» читайте на странице www.domatprieks.lv