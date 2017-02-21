Вейонис предлагает ввести четкие критерии реорганизации и ликвидации школ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ATTILA BALAZS / MTI

Для продолжения начатых в сфере общего образования реформ необходимо усовершенствовать нормативное регулирование отрасли, сказал во вторник президент Раймонд Вейонис во время встречи с министром образования и науки Карлисом Шадурскисом.

Вейонис направил Сейму письмо, в котором предлагает разработать поправки к закону об общем образовании, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе президента.

Поправки должны предусматривать, чтобы при реорганизации или ликвидации учебного учреждения учитывались показатели качества образования в конкретном учебном учреждении, число жителей в самоуправлении и демографические прогнозы, доступность образования и интересы самоуправлений.

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«Цель реформы образования - ребенок, получающий качественное образование независимо от места проживания.

Для достижения качества образования необходимо концентрировать доступные ресурсы, чтобы улучшить содержание образования, а также повысить зарплаты педагогам. Поэтому надо менять существующую сеть учебных учреждений, принимая решения на основе четких, установленных законодательством и понятных обществу правил», - сказал Вейонис.

Президент высоко оценил реформы, начатые министром образования и науки, в том числе введение новой модели оплаты труда педагогов и разработку содержания образования и методик, отвечающих современным требованиям. Одновременно Вейонис призвал правительство сделать следующие шаги и принять решения в области образования, несмотря на приближающиеся выборы в самоуправления.

Вейонис отметил, что число вузов и учебных программ, финансируемых из госбюджета, в Латвии по-прежнему очень велико.

«Чтобы добиться повышения качества высшего образования, содействовать его конкурентоспособности на международном уровне и экспортной способности, важно концентрировать человеческие и финансовые ресурсы», - сказал Вейонис, призвав министра образования продолжать начатые реформы.

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