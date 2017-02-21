Водителей призывают быть особенно внимательными

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Департамент сообщения Рижской думы напоминает автоводителям, что в связи с колебаниями температуры воздуха, на проезжей части может образоваться гололед, особенно на путепроводах и мостах, а также вблизи водоемов и лесных массивов.

Автоводителей призывают быть внимательными и соблюдать большую, чем обычно, дистанцию, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость.

Особо опасен так называемый «черный лед», который появляется быстро и при температуре около нуля градусов.

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Прежде чем сесть за руль, стоит убедиться в исправности транспортного средства, особое внимание уделив состоянию шин и регулировке света.

Предприятия по обслуживанию дорог готовы незамедлительно начать обработку проезжей части антигололедными материалами.


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