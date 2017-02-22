Нацблок не даст «подогнать» закон о языке под ректоров-иностранцев

Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) обещает заблокировать поправки к закону, снижающие требования к знанию госязыка для ректоров.

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В настоящее время соответствующий законопроект еще не подготовлен.

Вместе с тем ВЛ-ТБ/ДННЛ предупреждает, что заблокирует поправки к закону, используя условия коалиционного договора.

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«Ректор - это государственное должностное лицо, он должен руководить не только академическим, но и хозяйственным персоналом вуза, представлять интересы вуза в госуреждениях, правительстве, Сейме, принимать участие в заседаниях Совета ректоров, подписывать финансовые документы и выполнять другие функции, для чего требуется знание госязыка», - говорится в сообщении нацобъединения для СМИ.

Коалиционный договор предусматривает, что поправки к законам, регулирующим использование госязыка, Конституции ЛР утверждаются на основании единогласного решения партнеров. ВЛ-ТБ/ДННЛ призывает к своему решению присоединиться и других партнеров.

«Людям нужна уверенность, что политики не начнут марафон по смягчению норм использования госязыка.

Все начинается с вроде бы незначительных вопросов, поэтому нацобъединение сразу говорит «нет«», - подчеркнул сопредседатель нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Ранее министр образования и науки Карлис Шадурскис заявлял, что Министерство образования и науки подготовит поправки к закону о Стокгольмской высшей школе экономики в Риге, чтобы ее ректор Андерс Паалзов мог сохранить свою должность, не сдавая экзамен на знание латышского языка.

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