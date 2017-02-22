У собственников квартир появились новые обязательства

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/ScanPix

С 2017 года вступила в силу новая редакция закона «О квартирной собственности». Изменения наделяют владельцев квартир в многоэтажных домах довольно жесткими обязательствами, в том числе при продаже жилья.

Так, собственник квартиры обязан письменно сообщить управляющему, в том числе домоуправлению, об изменениях в правах на собственность. Речь идет о продаже, вступлении в права наследования, дарственных и иных сделках, при которых юридически меняется владелец жилья.

Новый же владелец квартиры должен подать управляющему документы, подтверждающие право на собственность, напоминает Rīgas namu pārvaldnieks.

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Собственник квартиры при заключении любой сделки обязан сообщить второй стороне обо всех своих невыполненных обязательствах, которые относятся к пользованию конкретным имуществом.

Также изменен порядок принятия коллективного решения собственников в многоквартирном доме.

Например, облегчено принятия решения о порядке пользования частей дома общего пользования, в том числе территории дома, или об ограничениях (например, размещение автомобилей только с разрешениями). За такие решения на общем собрании должны проголосовать ¾ владельцев квартир. Ранее требовалось согласие всех собственников.

Собственники квартир также обязаны в разумные сроки подать управляющему документ с решением. Но сделать это надо не позднее чем в течение одного месяца со дня принятия решения.

Только общество собственников квартир имеет право принять решение об ограничениях (в том числе и о строительстве, установке или перемещении необходимых для водоснабжения, канализации, общедоступных электрокоммуникаций, теплоэнергии и газовых устройств.

Для покрытия расходов владелец квартиры, в соответствии с его долей вносит определенную сумму в общедомовой фонд.

Из него также покрываются расходы на вознаграждения управляющего, если это предусмотрено в договоре. Порядок расходов и взносов в фонд определяет общество владельцев квартир.

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