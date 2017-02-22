Работу потеряют тысячи госслужащих

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Государственная канцелярия предлагает существенно сократить число работников госуправления, усматривая в этом предпосылки для качественного роста, пишет Neatkariga.

Речь идет о ликвидации от восьми до одиннадцати тысяч из примерно 60 тысяч штатных мест в течение трех лет, в том числе вакансий, который не заполняются в течение длительного времени.

В настоящее время связь между числом работников и производительностью их труда в государственном управлении обратно пропорциональна.

Чем больше людей, тем меньше денег остается для их зарплат, соответственно, уменьшается желание работать в госсекторе.

Этим пользуется частный сектор - как только человек получил опыт и знания в конкретной области, дослужился до сравнительно хорошей должности, но с низкой зарплатой, компании по отбору персонала тут как тут.

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В результате государство хронически страдает от отсутствия способных работников. Поэтому Государственная канцелярия предлагает широкую реформу госуправления, одной из важнейших принципов которой будет сокращение численности работников при условии, что сэкономленные средства останутся в введении конкретного ведомства.

На этой неделе директор Государственной канцелярии Мартиньш Криевиньш представит план реформ премьеру Марису Кучинскису.

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