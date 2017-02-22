«Знаете, работать совсем не выгодно!» - девушка из Латвии уже 15 лет живет на пособия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Moyan Brenn

Одна молодая девушка из маленького городка в Латвии вот уже 15 лет живет на различные пособия. За свои годы она убедилась, что работать совсем не выгодно, куда лучше получать пособия для нуждающихся. Ее ребенок ходит в круглосуточный садик и жизнью она довольна, а на все вопросы отвечает: «Мне спокойно, я отдыхаю».

На пособия молодая девушка живет уже с 22 лет, а сейчас ей 38 лет. Сохраняя анонимность, передаче канала LTV «4. studija» она рассказала о своей жизненной философии:

«Я живу на пособия. Сама работать вообще не хочу, нет нужды. Это же не выгодно! Если начну работать, сразу скажут – может, вы можете жить в другом месте (сейчас она живет в социальном доме– ред.). Мне это совсем не подходит. Если буду работать, потеряю статус нуждающегося и ничего больше не получу. Мой ребенок ходит в круглосуточный детский сад. Мне спокойно, я отдыхаю».

Эксперты социальных служб уверяют, что модель такой философии чаще всего передается от поколения к поколению. Однако девушка уверяет, что ее родители, наоборот, были большими работягами, а к такому образу жизни она пришла сама.

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