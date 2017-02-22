Иностранные студенты привозят миллионы

Министерство образования и науки слишком занято структурными реформами в других отраслях образования, потому вопросами экспорта высшего образования должно заняться Министерство экономики, сообщает Latvijas avīze.

С таким предложением выступили исследователи общества «Certus», которые изучили вклад в латвийскую экономику за последние годы приехавших из-за рубежа студентов, а также расспросили их о проблемах, с которыми они сталкиваются в Латвии.

«Certus» подсчитало, что иностранные студенты, которые учатся в стране полный вузовский курс, а не короткое время в рамках программ обмена,

в предыдущем учебном году потратили 148 млн евро, что является существенным вкладом в экономику страны.

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В настоящее время в Латвии более 6000 таких студентов, и каждый год их число растет. В этом учебном году экономический вклад иностранных студентов может быть уже на 20 млн больше.

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