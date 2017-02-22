Паразиты в рыбе! Купила ужин в «Rimi», но заметила, как им лакомится кто-то другой

Одна девушка передаче Bez Tabu прислала видео, на котором видно, как ее будущим ужином лакомится кто-то другой!

Девушка пишет: «Добрый день! Муж в магазине «Rimi» в Адажи купил свежую треску. В филе рыбы мы обнаружили живых паразитов-червей! Вместе с покупкой я отправилась в «Rimi». Конечно, деньги мне вернули и пообещали изъять данную рыбу с продажи, а также связаться с поставщиками. Меня интересует - убрали ли данный продукт с продажи в других магазинах «Rimi»?».

Представители Продовольственной и ветеринарной службы соглашаются с магазином «Rimi» – появление живых паразитов в рыбе, к сожалению, природное явление. Оно достаточно редкое, но исключить его полностью не возможно, даже после ряда проверок.

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Представители магазина поясняют, что за весь опыт «Rimi» было констатировано всего несколько подобных случаев, связанных с рыбой.

Представитеили Продовольственной и ветеринарной службы указали, что из 155 кг поставленной рыбы, было изъято 22 кг!

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