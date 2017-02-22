Из прибывших в Латвию беженцев, здесь остались только пять человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Robert Atanasovski

Из прибывших в Латвию в рамках программы ЕС по перемещению беженцев в настоящее в стране остались пять человек - одна семья из трех человек и еще два человека, один из которых уже в ближайшее время планирует покинуть Латвию. Об этом рассказала в интервью телеканалу LNT руководитель общества «Убежище «Надежный дом«» Сандра Залцмане.

Она отрицала, что беженцы, которые соглашаются на переселение в Латвию, уже изначально выбирают ее только как транзитное государство. Большая проблема заключается в том, что люди, которые доставляются в Латвию, очень мало о ней знают, и отведенных им трех месяцев слишком мало, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни.

Первое, что шокирует людей, - это сравнительно суровый климат, из-за чего многие беженцы заболевают, сказала Залцмане.

«Человек приезжает, и его ожидания гораздо выше, чем мы можем дать. Наша страна небогата. Мы как социальные работники в настоящее время «тушим пожар», чтобы у людей в зимний период была одежда, чтобы они могли получить различные виды помощи», - рассказала руководитель общества.

Реклама

По ее словам,

для решения указанных проблем Латвии следует четко определить свою политическую позицию - либо государство поддерживает этих людей и действительно интегрирует их в общество, либо принимает и отпускает в самостоятельную жизнь.

Если Латвия хочет сохранить этих людей как членов общества, им, во-первых, нужно дать больше времени на подготовку к самостоятельной жизни, а во-вторых, лучше поддерживать как материально, так и в вопросах жилья и обучения языку, без которого практически невозможно работать.

Еще по этой теме
В страны Балтии перемещено 513 беженцев из 1481

В страны Балтии перемещено 513 беженцев из 1481

В Латвии поженились первые беженцы из Сирии

В Латвии поженились первые беженцы из Сирии

У Эстонии возникают проблемы при приеме беженцев

У Эстонии возникают проблемы при приеме беженцев


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 51980 EUR

reklama.vesti.lv

Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье Wo&Men

Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье

WhatsApp запустил функцию исчезающих публикаций Hi-Tech

WhatsApp запустил функцию исчезающих публикаций

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям Wo&Men

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia Hi-Tech

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

Андрей Малахов оказался братом Николая Валуева Showbiz

Андрей Малахов оказался братом Николая Валуева

Беженцы

TVNET спрашивает

Поддерживаете ли Вы меры по ужесточению доступа к интернет-банкам? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Универ. помещения Центр
Продают Универ. помещения Центр 155 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 