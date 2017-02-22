Из прибывших в Латвию беженцев, здесь остались только пять человек

Из прибывших в Латвию в рамках программы ЕС по перемещению беженцев в настоящее в стране остались пять человек - одна семья из трех человек и еще два человека, один из которых уже в ближайшее время планирует покинуть Латвию. Об этом рассказала в интервью телеканалу LNT руководитель общества «Убежище «Надежный дом«» Сандра Залцмане.

Она отрицала, что беженцы, которые соглашаются на переселение в Латвию, уже изначально выбирают ее только как транзитное государство. Большая проблема заключается в том, что люди, которые доставляются в Латвию, очень мало о ней знают, и отведенных им трех месяцев слишком мало, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни.

Первое, что шокирует людей, - это сравнительно суровый климат, из-за чего многие беженцы заболевают, сказала Залцмане.

«Человек приезжает, и его ожидания гораздо выше, чем мы можем дать. Наша страна небогата. Мы как социальные работники в настоящее время «тушим пожар», чтобы у людей в зимний период была одежда, чтобы они могли получить различные виды помощи», - рассказала руководитель общества.

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По ее словам,

для решения указанных проблем Латвии следует четко определить свою политическую позицию - либо государство поддерживает этих людей и действительно интегрирует их в общество, либо принимает и отпускает в самостоятельную жизнь.

Если Латвия хочет сохранить этих людей как членов общества, им, во-первых, нужно дать больше времени на подготовку к самостоятельной жизни, а во-вторых, лучше поддерживать как материально, так и в вопросах жилья и обучения языку, без которого практически невозможно работать.

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