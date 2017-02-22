Комитет Рижской думы отказался «Кепку Ушакова» сменить на «Дрейлинькалнс»

"Кепка Ушакова"
 

"Кепка Ушакова". Фото: Ieva Čīka / LETA

Комитет Рижской думы отклонил предложение депутатов «Единства» Нила Йостса и Олафа Пулкса о переименовании в Дрейлинькалнс горы на месте бывшей свалки в конце ул. Деглава, которая в народе называется «Кепкой Ушакова».

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Йостс и Пулкс в начале 2016 года обратились к председателю Рижской думы с официальным письмом с просьбой присвоить название горе. Им ответили, что предложение будет рассмотрено на заседании комиссии по топонимам, за чем последует письменный ответ.

Так как депутаты ответа не получили, они предложили рассмотреть вопрос на заседании комитета.

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Как пояснил представитель Рижского городского строительного управления Улдис Фрейманталс, вопрос отложен, так как не подготовлен проект решения о новом названии. Он добавил, что территория в будущем может изменить свое предназначение и облик, поэтому вопрос о названии можно будет рассматривать после того, как будет готова планировка.

Фрейманталс отметил также, что

название «Дрейлинькалнс» никак не характеризует территорию.

Оппозиционные депутаты выразили недоумение предположением о том, что территория может изменить свой облик настолько, что в ее названии не может фигурировать слово «гора» («калнс»). Они предложили направить вопрос на рассмотрение на заседании Рижской думы, но остальные депутаты отклонили это предложение.

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