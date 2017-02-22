РД оспорит решение суда о запрете общаться с жителями на русском языке

Суд Видземского предместья Риги постановил, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. Рижская дума не согласна с решением суда и будет оспаривать это решение.

Что случилось?

Центр госязыка выступил против коммуникации самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском – языках.

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Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Напомним, что

информационный портал Рижской думы в данный момент публикует на сайте информацию на двух языках – латышском и русском.

Ссылки на все размещенные на официальном сайте материалы публикуются на официальных facebook страницах портала самоуправления – на латышском и русском языках. Рижская дума активна в социальных сетях – на вопросы жителей работники самоуправления отвечают на латышском, русском и английском языках.

В чем претензия Центра госязыка?

«Это не помогает людям интегрироваться, а лишь ставит палки в колеса этой интеграции», - заявила заместитель директора Центра Госязыка Ингрида Берзиня.

Пример номер 1: Информационный портал самоуправления публикует и распространяет информацию в соцсетях, например, о культурных, спортивных и образовательных мероприятиях, которые проходят исключительно на латышском языке – с целью заинтересовать и привлечь к жизни нашего города всех, вне зависимости от родного языка.

Пример номер 2: Мы запустили серию статей «Новые рижане», в которой рассказываем о том, как гости нашего города посещают бесплатные курсы латышского языка и как проходит процесс их интеграции. К слову, бесплатные курсы латышского языка оплачены не Центром госязыка, а Рижским самоуправлением.

Пример номер 3: С недавнего времени на сайте riga.lv появился раздел Latvijai – 100!, где мы рассказываем, как ведется подготовка к 100-летию независимости Латвии, о мероприятиях, которые будут проводиться в Риге.

Разве это не пример интеграции?

Что собирается делать Рижская дума?

Оспаривать решение Центра госязыка и cуда Видземского предместья Риги, потому что:

Мы считаем, что многодетная мать имеет право получить подробную информацию о полагающихся ей пособиях и льготах на комфортном для нее языке. Потому что задача самоуправления – помогать своим жителям.

Мы считаем, что информация о конкурсе на финансирование спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями должна распространяться не на одном языке. Потому что

задача самоуправления – информировать о подобных инициативах по возможности большее количество жителей.

Мы считаем, что информация о том, куда пожертвовать одежду, обувь и игрушки, должна быть доступна не на одном языке – потому что у благотворительности нет национальности.

Мы считаем, что информация о питомцах приютов для животных должна быть доступна не на одном языке – потому что брошенной собаке или кошке все равно, на каком языке будет говорить ее хозяин.

Принцип работы портала самоуправления - донести всю важную информацию о городе и его возможностях простым и понятным языком.

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