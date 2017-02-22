РД оспорит решение суда о запрете общаться с жителями на русском языке

Здание Рижской думы
 

Здание Рижской думы. Фото: Edijs Pālens / LETA

Суд Видземского предместья Риги постановил, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. Рижская дума не согласна с решением суда и будет оспаривать это решение.

Что случилось?

Центр госязыка выступил против коммуникации самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском – языках.

Реклама

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Напомним, что

информационный портал Рижской думы в данный момент публикует на сайте информацию на двух языках – латышском и русском.

Ссылки на все размещенные на официальном сайте материалы публикуются на официальных facebook страницах портала самоуправления – на латышском и русском языках. Рижская дума активна в социальных сетях – на вопросы жителей работники самоуправления отвечают на латышском, русском и английском языках.

В чем претензия Центра госязыка?

«Это не помогает людям интегрироваться, а лишь ставит палки в колеса этой интеграции», - заявила заместитель директора Центра Госязыка Ингрида Берзиня.

Пример номер 1: Информационный портал самоуправления публикует и распространяет информацию в соцсетях, например, о культурных, спортивных и образовательных мероприятиях, которые проходят исключительно на латышском языке – с целью заинтересовать и привлечь к жизни нашего города всех, вне зависимости от родного языка.

Пример номер 2: Мы запустили серию статей «Новые рижане», в которой рассказываем о том, как гости нашего города посещают бесплатные курсы латышского языка и как проходит процесс их интеграции. К слову, бесплатные курсы латышского языка оплачены не Центром госязыка, а Рижским самоуправлением.

Пример номер 3: С недавнего времени на сайте riga.lv появился раздел Latvijai – 100!, где мы рассказываем, как ведется подготовка к 100-летию независимости Латвии, о мероприятиях, которые будут проводиться в Риге.

Разве это не пример интеграции?

Что собирается делать Рижская дума?

Оспаривать решение Центра госязыка и cуда Видземского предместья Риги, потому что:

Мы считаем, что многодетная мать имеет право получить подробную информацию о полагающихся ей пособиях и льготах на комфортном для нее языке. Потому что задача самоуправления – помогать своим жителям.

Мы считаем, что информация о конкурсе на финансирование спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями должна распространяться не на одном языке. Потому что

задача самоуправления – информировать о подобных инициативах по возможности большее количество жителей.

Мы считаем, что информация о том, куда пожертвовать одежду, обувь и игрушки, должна быть доступна не на одном языке – потому что у благотворительности нет национальности.

Мы считаем, что информация о питомцах приютов для животных должна быть доступна не на одном языке – потому что брошенной собаке или кошке все равно, на каком языке будет говорить ее хозяин.

Принцип работы портала самоуправления - донести всю важную информацию о городе и его возможностях простым и понятным языком.

Еще по этой теме
Центр госязыка снова намерен оштрафовать Ушакова за общение на русском языке

Центр госязыка снова намерен оштрафовать Ушакова за общение на русском языке

Общение Ушакова с «тенями» на русском: ЦГЯ начал административное делопроизводство

Общение Ушакова с «тенями» на русском: ЦГЯ начал административное делопроизводство

Суд запретил Ушакову общаться в соцсетях на русском языке

Суд запретил Ушакову общаться в соцсетях на русском языке


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Вадим Казаченко стал безработным после скандала с женой Showbiz

Вадим Казаченко стал безработным после скандала с женой

Раритетное фото вызвало у Виторгана ревность Showbiz

Раритетное фото вызвало у Виторгана ревность

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям Wo&Men

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям

Суровые будни австралийцев: девушка вытащила за хвост варана Hi-Tech

Суровые будни австралийцев: девушка вытащила за хвост варана

Максим Фадеев раскрыл подробности личной жизни Юлии Савичевой Showbiz

Максим Фадеев раскрыл подробности личной жизни Юлии Савичевой

Суды

TVNET спрашивает

Поддерживаете ли Вы меры по ужесточению доступа к интернет-банкам? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры, Кенгарагс
Продают Квартиры, Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 