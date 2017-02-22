Еврокомиссар Муйжниекс призвал Латвию признать однополые союзы

Нил Муйжниекс
 

Нил Муйжниекс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Комиссар по правам человека Совета Европы Нил Муйжниекс призвал страны Европы легализовать однополые союзы. Об этом он высказался на своем официальном сайте и перечислил шаги, которые следует сделать государствам, которые до сих пор не признали подобные союзы.

В число таких стран входит и Латвия, гражданином которой является Муйжниекс.

«Многие государства, являющиеся членами Совета Европы, по-прежнему не обеспечивают таким парам вообще никакой юридической возможности оформления отношений.

Это приводит к значительным негативным последствиям для этих людей и их близких», - пишет Муйжниекс.

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Радио Baltkom связалось с представителем ЛГБТ-организации (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) Mozaika Каспаром Залитисом, который согласился с тем, что политикам необходимо принять решение и рассмотреть закон, который позволит неженатым парам зарегистрировать свою совместную жизнь независимо от пола.

«В Латвии надо принять закон о регистрации однополых пар. На данных момент идет сбор подписей на портале Manabalss.lv о принятии закона «О сожительстве«. Это не только про однополые союзы, это вообще о защите людей, которые живут вместе независимо от пола. Думаю, что политикам нужно принять решение, чтобы обеспечить защиту таких людей.

В Евросоюзе уже 22 страны приняли такие меры, чтобы у однополых пар были равные права»,

- сказал Залитис.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года комиссар по правам человека Нил Муйжниекс, также выступил с рекомендациями для Латвии, в которых отметил, что страна достигла значительного прогресса во введении стандартов прав человека, но ответственным государственным лицам по-прежнему необходимо прилагать усилия к тому, чтобы устранить ряд существенных недостатков.

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