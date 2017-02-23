Кто в доме хозяин?!.. У нашей власти - комплекс «маленькой» страны

Председатель Латвийского союза самоуправлений Янис Яунслейнис
 
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Много власти не бывает!..

Председатель Латвийского союза самоуправлений Янис Яунслейнис. Фото: Эдийс Паленс, LETA

Если вдруг кому-то из наших читателей ни о чем не говорит имя председателя Латвийского союза самоуправлений Яниса Яунслейниса, мы вам его, пожалуй, так представим. Однажды, пару лет назад, задумались депутаты в латвийском Сейме: кого бы из мудрейших и авторитетнейших мужей страны на помощь призвать, когда своих мозгов не хватает?.. Думали-думали, на всю страну нашли только троих... И сегодня один из них - наш собеседник.

Кто были еще двое? Это не секрет директор Рундальского дворца-музея Имантc Ланцманис и академик Янис Страдиньш. Найти-то мудрецов - нашли, да вот только на помощь их тогда депутаты так и не призвали... Какой же парламент страны согласится публично с тем, что самим им «мозгов не хватает»!..

Русский TVNET отправился в Латвийский союз самоуправлений, чтобы поговорить с человеком, который знает о Латвии больше, чем кто-либо другой. Союз, который он возглавялет много лет, объединяет 117 из 119 самоуправлений Латвии.

Депутаты приходят и уходят, правительства меняются, а господин Яунслейнис остается на своем посту. Он посвящен в тысячи секретов, которых не выдает, и умеет спорить с представителями власти верховной, отстаивая интересы местных структур - тех, кто ближе к людям и лучше знает их нужды.

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Говорить с господином Яунслейнисам мы собирались о разделении ответственности между государством и самоуправлениями, то есть о том, кто у нас в решении самых насущных для людей вопросов. А также - о пользе от денег ЕС, реформе образования и о том, так ли взаправду ждут возвращения домой «поуехавших» на заработки за границу латвийцев... Разговор получился шире. Поговорили о проявлениях ментальности живущих в Латвии людей, возможных последствиях Brexit, а также о том, чем обиды русских в Латвии в наши дни сродни тем, что испытывали латыши при совесткой власти...

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Много власти не бывает!..

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