Почему стреляют на территории Balticovo?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Те, кто живет неподалеку от АО Balticovo, рассказывают, что уже неделю в территории предприятия доносятся выстрелы, которые беспокоят людей и животных, пишет региональное издание Bauskas Dzīve.

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Как пояснил производственный директор Balticovo Вернерс Ринкович, стрельба идет из газовых пушек, чтобы отпугнуть диких птиц во избежание заражения кур птичьим гриппом.

С ноября из-за вспышки птичьего гриппа предприятие ввело дополнительные меры биобезопасности. Установлены дополнительные устройства для отпугивания диких птиц, которых в период весенней миграции будет особенно много, рассказал Ринкович.

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Пушки сертифицированы, и в их работе нет ничего незаконного, добавил он.

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