Цируле: некоторые работники СГД сопротивляются переменам

Илзе Цируле
 

Илзе Цируле. Фото: Edijs Pālens / LETA

Многие работники Службы государственных доходов (СГД) готовы изменить привычные методы работы, но часть работников сопротивляется переменам, заявила сегодня на встрече с фракцией Латвийского объединения регионов генеральный директор СГД Илзе Цируле.

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«Текучесть кадров в СГД была достаточно мала, многие работают по 15-20 лет, поэтому некоторые работают по принципу «так было всегда» и не хотят перемен», - сказала она.

Начатые в прошлом году реформы, ротация кадров, отдельные уголовные процессы оказали влияние не только на имидж СГД, но и на внутреннюю ситуацию в учреждении.

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Работники пишут письма, пытаются защищать свои интересы. Объединение таможенной и финансовой полиции затянулось, и обе они соревнуются между собой, пытаясь доказать, которая лучше, рассказала Цируле.

«Уже сейчас в бумажной форме я подписываю только трудовые договоры и иски в суд, а оборот всех остальных документов электронный. А в первый день работы на подпись мне положили большую кучу бумаг. Оказалось, электронный оборот документов существует в СГД уже давно, но работники приняли его неохотно. Пришлось издать специальное распоряжение», - сказала глава СГД.

Нужно улучшить и коммуникацию с клиентами, в частности, письма СГД клиентам писать не на 11-13 листах, а понятным человеку языком на одной странице рассказать, как нужно действовать, считает Цируле.

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