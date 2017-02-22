В Рижском свободном порту объявят конкурс на должность управляющего портом

Правление Рижского свободного порта сегодня концептуально решило объявить открытый конкурс на должность управляющего портом.
- Аугулис: в работе Логинова были плюсы и минусы, но порт развивался 27 января 2017 г.
- Представители транзитной отрасли высоко оценивают деятельность Логинова 26 января 2017 г.
- Управляющий Рижским портом Леонид Логинов решил уйти с должности 25 января 2017 г.
Установлены также основные критерии отбора и принципы оценки претендентов на пост управляющего портом, сообщил агентству ЛЕТА советник председателя правления Рижского порта Марек Гайлитис.
Правление порта решило до 1 марта сформировать конкурсную отборочную комиссию из представителей четырех министерств (сообщения, экономики, финансов и охраны среды и регионального развития), двух представителей самоуправления и представителя порта, а также пригласить социальных партнеров правительства. Руководство комиссией планируется доверить представителю Министерства сообщения.
Как сообщалось, 25 января долголетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов подал прошение об отставке с 10 марта 2017 года.
Управляющего Рижским свободным портов в должности утверждает правление порта по согласованию с министром сообщения.