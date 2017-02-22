В Рижском свободном порту объявят конкурс на должность управляющего портом

Леонид Логинов
 

Леонид Логинов. Фото: Evija Trifanova / LETA

Правление Рижского свободного порта сегодня концептуально решило объявить открытый конкурс на должность управляющего портом.

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Установлены также основные критерии отбора и принципы оценки претендентов на пост управляющего портом, сообщил агентству ЛЕТА советник председателя правления Рижского порта Марек Гайлитис.

Правление порта решило до 1 марта сформировать конкурсную отборочную комиссию из представителей четырех министерств (сообщения, экономики, финансов и охраны среды и регионального развития), двух представителей самоуправления и представителя порта, а также пригласить социальных партнеров правительства. Руководство комиссией планируется доверить представителю Министерства сообщения.

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Как сообщалось, 25 января долголетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов подал прошение об отставке с 10 марта 2017 года.

Управляющего Рижским свободным портов в должности утверждает правление порта по согласованию с министром сообщения.


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