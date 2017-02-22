Топ-10: Каких специалистов искали на рынке труда работодатели в прошлом году

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

По данным компании по отбору персонала CV-Online Latvia, в прошлом году количество вакансий выросло на 5,57% по сравнению с 2015 годом. Всего на портале за год было опубликовано 38 033 вакансии. Как и ранее, двумя самим востребованными специальностями остаются продавцы всех мастей и IT-специалисты - на эти две позиции приходится более 40% всех размещенных вакансий.

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Как пояснил порталу rus.db.lv руководитель CV-Online Latvia Айвис Бродиньш, каждый год, начиная с 2011 года число вакансий росло, что говорит о спросе на рабочую силу. Только в 2010 году число вакансий резко упало на 49% - с 24 018 до 12 181 вакансии, однако предкризисный уровень был достигнут уже в 2012 году. Сейчас рост вакансий умеренный, но стабильный.

На первом месте, как и все предыдущие годы - вакансии по торговле.

Каждая третья вакансия относится к сфере продаж, и такая ситуация наблюдается уже долгие годы.

Причем конкуренция за хороших торговцев настолько острая, что за год каждому второму работнику сферы продаж предлагало работу другое предприятие. Чаще всего предложения работы от конкурирующих компаний получают те работники, которые имеют минимум 5-летний опыт в сфере продаж. В этой категории конкурирующие компании пыталось переманить каждого третьего.

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На втором месте - специальности сферы информационных технологий. Нехватка их ощущалась всегда, но спрос за последние годы несколько упал - с 14,47% в 2010 году до 9,59% в прошлом году. «Дело в том, что зарплата наших программистов уже сравнялась с западной, - поясняет Айвис Бродиньш. - Возможно, какая-то небольшая разница еще существует, однако если учесть большие расходы на аренду жилья в чужой стране, то ее почти не остается. Кроме того, многие наши предприятия стали приглашать украинских IT-специалистов, которые в целом обходятся дешевле».

Сохраняется стабильный спрос на инженерные специальности, а вот гуманитарии и экономисты менее востребованы, поэтому молодым людям, планирующим карьеру, стоит брать это во внимание.

1.Торговцы - 31%

2. Специалисты IT-систем, программисты - 9.59%

3. Администраторы/Ассистенты 6.69%

4 Финансисты /Бухгалтеры 5.66%

5 Управленцы 4.40%

6 Работники в сфере банков и страхования 4.73%

7 Государственное управление 4.28%

8 Технические работники 5.02%

9 Работники в сфере производства и промышленного производства 3.28%

10 Работники в сфере транспорта и логистики 3.55%

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