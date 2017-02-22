В четверг, 23 февраля, в Риге будут действовать «снежные» билеты

Из-за обильного снегопада в четверг, 23 февраля, автоводители в Риге смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, используя так называемые «снежные» билеты.
Для проезда в общественном транспорте автоводителям необходимо иметь при себе техпаспорт.
Техпаспорт надо предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки.
Такую возможность может использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь не обязательно.
Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением «снежных» билетов.
Внимание! В микроавтобусах «снежные» билеты не действуют!
Такие льготы на проезд в общественном транспорте Рижская Дума вводит с целью снижения интенсивности транспортного потока и загруженности дорог во время обильных осадков в зимний период, чтобы облегчить и ускорить уборку улиц.
Впервые так называемые «снежные» билеты Рижская Дума ввела в декабре 2012 года.