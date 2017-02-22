KNAB прекратило «дело олигархов» за отсутствием состава преступления

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB ) прекратило оставшуюся часть так называемого дела олигархов за отсутствием состава преступного деяния.

В KNAB агентству ЛETA напомнили, что 20 мая 2011 года БПБК начало уголовный процесс о возможных преступных деяниях ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства сообщения, правления Рижского свободного порта и государства.

Следователь, не констатировав состава преступного деяния, предусмотренного второй частью 219-й статьи Уголовного закона, 12 декабря 2016 года с согласия надзирающего прокурора принял решение прекратить уголовный процесс.

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Эта статья предусматривает ответственность за указание недостоверных сведений в установленной законом декларации доходов, имущества, сделок или другого имущественного характера, если недостоверные сведения указаны об имуществе или других доходах в крупных размерах. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде краткосрочного (от 15 суток до трех месяцев) лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа.

Доказательства этого в ходе следствия получены не были.

«Дело олигархов» было заведено в мае 2011 года по статьям Уголовного закона о взяточничестве, легализации незаконно нажитых средств, злоупотреблениях служебным положением и нарушениях ограничений, установленных для государственных должностных лиц.

Следствие допускало, что Айнар Шлесерс, будучи заинтересованным в том, чтобы председателем правления Рижского свободного порта был Андрис Америкс, в октябре 2010 года предложил Лембергсу заключение договора между правлением порта и ООО «Mediju nams». В обмен на это Шлесерс просил Лембергса повлиять на Виестура Силениекса, чтобы он на заседании правления порта проголосовал за назначение Америкса.

В ноябре 2016 года тогдашний начальник БПБК Ярослав Стрельчонок заявил, что допускает, что до конца 2016 года, скорее всего, будет прекращена и та часть «дела олигархов», которую прокуратура в свое время передала БПБК на доследование, так как доказательств недостаточно.


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