Чакша и Ушаков договорились о зарплатах в роддоме

Министр здравоохранения Анда Чакша и мэр Риги Нил Ушаков договорились не решать вопрос о зарплатах в Рижском роддоме в отрыве от общей системы здравоохранения. Рижская дума предлагать своих решений не будет, ожидая идей от правительства.

Как заявил сегодня после встречи с Чакшей Ушаков, было бы некорректно искать некое специальное решение для повышения зарплат именно в роддоме. Дума будет ждать от Минздрава идей о том, как упорядочить ситуацию с финансированием, и готова оказать всю нужную поддержку.

Также Ушаков сказал, что в данной ситуации самоуправление не должно предлагать неких специальных решений для роддома, так как это искажает ситуацию в медицине в целом.

Самоуправление могло бы покрыть коммунальные расходы роддома, освободив тем самым средства на зарплаты,

однако тогда аналогичным образом должно поступить и государство, например, в отношении врачей больницы Страдиньша.

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По словам Ушакова, важно, что у сторон есть понимание того, что не нужно искать индивидуальных решений и использовать ситуацию в политических целях.

Как и неделю назад, когда министр встретилась с работниками роддома, она как решение для повышения зарплаты предложила пересмотр тарифа на роды с тем, чтобы направить его большую часть на зарплаты. Она допускает, что больницам нужно дать более точные указания. как распределить финансирование.

Минздрав пересмотрит распределение финансирования в больнице Страдиньша, а Рижское самоуправление - в роддоме.

Как сообщалось, врачи и акушерки Рижского роддома потребовали повышения зарплат.

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