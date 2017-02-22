«Рейтинг правительства так низок, что беспокоит любого связанного с политикой человека»

Андрис Пиебалгс
 

Андрис Пиебалгс. Фото: AP/ScanPix

Рейтинг правительства настолько низок, что вызывает беспокойство у любого связанного с политикой человека, заявил на заседании «Единства» председатель партии Андрис Пиебалгс.

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Поэтому задача партии состоит в том, чтобы «сделать все» для исправления ситуации. Министры амбициозны и знают, чего хотят добиться, но для этого нужна поддержка партии.

По мнению Пиебалгса, важной проверкой для правительства в целом и «Единства» будет ожидаемая налоговая реформа. Пока о ней мало информации, но партия постарается ее получить.

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