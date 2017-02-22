РОЛ: Требование легитимизировать русский язык в Латвии по-прежнему в силе

Требование легитимизировать русский язык в Латвии по-прежнему остается в силе, убеждена Русская община Латвии (РОЛ).

Пять лет назад примерно четвертая часть жителей высказалась за то, чтобы русский язык в Латвии получил статус второго государственного, напоминает РОЛ. «Существует значительное число представителей нацменьшинств, которые хотят использовать русский язык в отношениях с властями, в системе образования и других сферах жизни, и которым использование русского языка необходимо», - указывает РОЛ, подчеркивая, что для этого не обязателен статус государственного языка.

Констатация этого факта важна, чтобы можно было применять Всеобщую конвенцию по защите нацменьшинств, которую Латвия все еще выполняет не полностью, отмечает РОЛ.

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«Мы уверены, что дождемся того времени, когда репрессивная языковая политика уйдет в прошлое.

Лучшая основа языковой политики - любовь к ближнему. Нет никакого морального основания заставлять заболевшего человека учиться языку по инструкциям к лекарствам. Лучший мотив для использования языка - желание жить вместе, формировать свободное общество и помогать друг другу», - указывает РОЛ.

«Диалог с представитялеми русскоязычного меньшинства даже не был начат - вместо этого была сужена демократия и страдает свобода слова», - отмечает РОЛ.

РОЛ убеждена, что только диалог между общинами «проложит путь к свободной и процветающей Латвии».

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