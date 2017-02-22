РОЛ: Требование легитимизировать русский язык в Латвии по-прежнему в силе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Требование легитимизировать русский язык в Латвии по-прежнему остается в силе, убеждена Русская община Латвии (РОЛ).

Еще по этой теме

Пять лет назад примерно четвертая часть жителей высказалась за то, чтобы русский язык в Латвии получил статус второго государственного, напоминает РОЛ. «Существует значительное число представителей нацменьшинств, которые хотят использовать русский язык в отношениях с властями, в системе образования и других сферах жизни, и которым использование русского языка необходимо», - указывает РОЛ, подчеркивая, что для этого не обязателен статус государственного языка.

Констатация этого факта важна, чтобы можно было применять Всеобщую конвенцию по защите нацменьшинств, которую Латвия все еще выполняет не полностью, отмечает РОЛ.

Реклама

«Мы уверены, что дождемся того времени, когда репрессивная языковая политика уйдет в прошлое.

Лучшая основа языковой политики - любовь к ближнему. Нет никакого морального основания заставлять заболевшего человека учиться языку по инструкциям к лекарствам. Лучший мотив для использования языка - желание жить вместе, формировать свободное общество и помогать друг другу», - указывает РОЛ.

«Диалог с представитялеми русскоязычного меньшинства даже не был начат - вместо этого была сужена демократия и страдает свобода слова», - отмечает РОЛ.

РОЛ убеждена, что только диалог между общинами «проложит путь к свободной и процветающей Латвии».

Еще по этой теме
На каком языке учиться? Студенты латвийских вузов выбирают русский или английский

На каком языке учиться? Студенты латвийских вузов выбирают русский или английский

За год Центр госязыка провел 3372 проверки

За год Центр госязыка провел 3372 проверки

На российскую органистку жалуются из-за русского языка на ее концертах

На российскую органистку жалуются из-за русского языка на ее концертах


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 200000 EUR

reklama.vesti.lv

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям Wo&Men

Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениям

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia Hi-Tech

Рассекречены характеристики загадочного смартфона Nokia

Найден природный механизм замедления старения Hi-Tech

Найден природный механизм замедления старения

Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова Wo&Men

Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова

Ученые: Десять тысяч шагов в день иногда губительны Hi-Tech

Ученые: Десять тысяч шагов в день иногда губительны

Госязык

TVNET спрашивает

Поддерживаете ли Вы меры по ужесточению доступа к интернет-банкам? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры, Кенгарагс
Продают Квартиры, Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 