ВЛ-ТБ/ДННЛ обещает бороться за новые скидки для разных групп населения

В следующей Рижской думе национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ обещает поднять вопросы о новых скидках для разных групп населения, а также индивидуализировать подход к социальной защите.

Как заявила в интервью агентству ЛЕТА кандидат в мэры Риги от ВЛ-ТБ/ДННЛ Байба Брока, социальная поддержка должна носить индивидуальный характер. «Иногда людям остро нужна финансовая помощь самоуправления, но формальные критерии ее не допускают», - сказала она.

Партия считает, что местами в детских садах должны быть обеспечены все дети. Также рижане недовольны доступностью медицинских услуг. «Как показала ситуация в Рижском роддоме, нужно срочно решать вопросы зарплаты в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения», - сказала Брока.

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ВЛ-ТБ/ДННЛ считает также, что в Риге нужно увеличить доступность учреждений социального ухода и количество социальных работников. Молодым специалистам, которые нужны Риге, следует обеспечивать служебные квартиры.

По мнению ВЛ-ТБ/ДННЛ, нечестно также, что бесплатный проезд в рижском общественном транспорте полагается только неработающим пенсионерам.