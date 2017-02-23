Латвийские дети сами рассказывают учителям о «группах смерти»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Учителя рижских школ обратили внимание на смертельно опасные игры, которые тиражируют в Интернете. Педагоги и школьные психологи ведут профилактические беседы с учениками. С просьбой о помощи обращаются и сами дети, сообщает Русское вещание LTV7.

Пожалуй, «группы смерти» в социальных сетях — тот самый случай, когда дети знакомы с предметом гораздо лучше взрослых. Опасной информацией интересуются даже школьники совсем нежного возраста — пятиклассники.

«Во время классного часа они сами рассказывали мне об этой игре. Инициатива шла с их стороны, хотя у меня всего лишь пятый класс. Волновало их очень участие их одногодок в этой игре, очень сочувствовали тем ребятам, которые попали в эту игру. Несколько детей даже создали анти-«Синий кит»», - рассказывает социальный педагог Рижской 33-ей средней школы Людмила Свиридова-Скакунова.

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Школьники всерьез обеспокоены состоянием своих ровесников, вовлеченных в опасные игры.

Такое обращение к своим сверстникам написала ученица 6-го класса:

«Вы принесете очень много несчастий своим родным и близким своим суицидом. Если вы думаете, что в вашей жизни нет смысла жить, то это не так — жизнь прекрасна, какой бы она не была. Пусть вы одиноки, но это не причина, чтобы умирать», - написала девочка.

В Рижской 33-ей средней школе, говоря с учениками о так называемых «группах смерти», стараются соблюсти золотую середину — не привлекать излишнего внимания к этому явлению, при этом реагировать оперативно в случае необходимости.

«Дети знают, но мы не заостряем на этом внимание. Работа ведется с теми детьми, которые попробовали или сами приходили и рассказывали мне об этом. Были случаи, но там была проведена сразу проверка — в этот день была проведена работа и с ребенком, и со школьным психологом, и родители были приглашены. Мы все профилактические меры сразу приняли», - рассказала учитель Рижской 33-ей средней школы Наталья Кравченко.

В Инспекции по защите прав детей говорят:

за последние пару недель на телефон доверия детей и подростков поступали звонки, связанные с опасным явлением в соцсетях.

Звонят и взрослые, и дети в возрасте от 10 до 13 лет.

Видео

«Если мы говорим о детях, то звонят обычно не те дети, которые вовлечены в это движение, а те, кто заметил, что их друг или знакомый стал как-то странно себя вести, у него появляются другие привычки, или он стал как-то иначе реагировать на какие-то вещи», - рассказала представитель Инспекции по защите прав детей Даце Аке.

Специалисты единогласно считают, что лучшая профилактика — близкая эмоциональная связь с ребенком и его поддержка в сложных ситуациях. Однако в некоторых случаях без помощи профессионалов не обойтись.

«Когда появляется чувство беспомощности, какой-то страх, ощущение, что ситуация выходит из-под контроля, вы теряете общий язык с ребенком — не можете с ним нормально разговаривать. Наверное, в таких ситуациях действительно нужно обратиться уже к психологу», - отмечает психолог кризисного центра Skalbes Татьяна Гришкина.

Телефон доверия инспекции по защите прав детей — 116111.

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