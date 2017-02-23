Три билета и все - счастливые: пенсионерка из Айзкраукле выиграла 50 000 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Ieva Lūka

Редкий успех испытала одна пенсионерок из Айзкраукле - женщина купила 3 билета «Latvijas Loto» и, что самое удивительное, все три оказались выигрышными.

Как информируют представители «Latvijas Loto», пенсионерка приобрела три билета в Айзкраукле около автостанции. Первый билет принес женщине 2 евро, второй - 5 евро, но настоящий сюрприз оказался в третьем билете.

Продавщица, посмотрев на билеты сказала, что может отдать только 7 евро, так как третий выигрыш является слишком крупной суммой.

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Дома сын, взглянув на билет предположил, что, вероятнее всего, она выиграла 50 000 евро. «Я ответила – что будет, то будет», вспоминает пенсионерка. На следующий день она отправилась в «Latvijas Loto» в старом городе, где

убедилась: сумма выигрыша составляет 50 000 евро.

«Когда мне сказали, я долго не могла поверить. Но для себя решила, радоваться буду, когда деньги придут на счет,» рассказывает женщина.

Извещение из банка, что на счет поступили 50 000 евро, пришло во вторник 21 февраля. «Да, такой крупной суммы мой счет еще не видел. Я очень, очень счастлива». Часть денег она потратит на ремонт квартиры, часть - на подарки внукам, а часть отдаст на благотворительность в церковь.

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