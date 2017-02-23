Руководитель Восточной больницы Слокенберга и член правления Бока покинули должности

 

Фото: LETA

Свои должности покинули председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Анита Слокенберга и член правления Виестур Бока, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения.

Заявления об увольнении они подали сегодня на внеочередном собрании РВКУБ.

Как поясняет Минздрав, член правления общества капитала может оставить должность в любой момент, подав заявление об увольнении.

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На вакантные должности членов правления больницы, согласно закону об управлении обществом капитала и долей капитала публичного лица, в ближайшее время будет объявлен конкурс.

Работу в правлении РВКУБ продолжают Артур Берзиньш и Каспар Плуме.


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